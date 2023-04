Santo Tomé: confeccionan objetos de decoración biodegradables con aserrín y almidón

miércoles 05 de abril de 2023 | 9:45hs.

El compromiso con el medioambiente de Any y Norma Núñez se puede palpar a través de sus obras. Es que ambas son artesanas, confeccionan objetos con aserrín y cola saludable. ¿La particularidad? Son biodegradables. Las ventas se realizan por ahora en Misiones. La historia de un emprendimiento ecológico que surgió en pandemia.

Comenzaba la pandemia estricta, con aislamiento obligatorio, muchas clases online porque ambas son profesoras, y para muchos la creatividad comenzaba a volar. Resonaba en su cabeza la voz de su padre que le decía que “el sueldo es para vivir, y el emprendimiento es para darse los gustos, pasear y disfrutar”. Las hermanas santotomeñas Any y Norma buscaban hacer algo más para combatir el encierro. Y así nació Lolamor Deco.

“El tema de estar encerrados, y las clases virtuales, decidimos hacer algo con las manos para desestresarnos. Entonces tomamos un curso virtual de esta modalidad de artesanías, con gente de Brasil, San Pablo y de Indaial (Santa Catarina), y aprendimos la técnica para hacer cuencos, fuentes, macetas, porta macetas, lo que se te ocurra que tengas el molde, con aserrín y una cola saludable”, contaba Any.

La técnica que aprendieron incluía harina, pero las hermanas seguían investigando, probando hasta que lograron mejorarlo, de alguna manera. “Notamos que el almidón de mandioca o el almidón de maíz resultaba mucho más efectivo, el producto que hacíamos tenía mejor terminación, duraba mucho más, y acá estamos fabricando y vendiendo”, expresó.

La confección de las obras únicas se realiza en Santo Tomé, pero la venta se concreta en Misiones, donde encontraron un lugar para ellas. “Es insólito. Debe ser como dice el refrán que nadie es profeta en su tierra. Empezamos a ir a Oberá, vimos que allá tienen el Club de Emprendedores, y fuimos a ver de qué se trataba. Nos abrieron las puertas. Somos las únicas que hacemos este tipo de emprendimiento en toda la región. Encontramos un artesano que hace en Córdoba, pero no hace con almidón, somos únicas con este sistema, con esta forma de preparar nuestros productos.

En Misiones nos abrieron las puertas, y esperamos que Corrientes también lo haga, y tengamos las grandes posibilidades que nos dio la tierra colorada”, recordó.

En cuanto al trabajo manual y el tiempo que le lleva cada pieza, Any dijo: “es todo artesanal. Hacer la cola saludable lleva unos quince minutos. Armar la masa otros quince minutos. Y después, una vez que se estira la masa y se empieza a hacer el molde, las terminaciones del moldeado, que lo hacemos todo artesanal con la cuchara y las manos, cuidando que salga perfecto porque somos extra detallistas, para que la persona que lleve esté contenta con lo que adquirió, eso es lo que más lleva tiempo. Y después dependemos totalmente del sol. El día que hay sol, nosotras a las 6 de la mañana ya colocamos nuestros productos al sol. Nos vamos a trabajar, porque seguimos siendo profesoras. Si llega a llover a media mañana nos da un ataque (risas)”.

Reconocimiento

Por una entrevista que les hicieron en Canal 12 las visitó la RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático), quienes otorgan una certificación. “Se llama Sello Verde y tiene tres niveles. A nosotros nos dieron el de segundo nivel, o sea, el de responsabilidad y cuidado del medioambiente para el cambio climático”, contó.

En este caso la RAMCC evaluó que los productos de Any y Norma no tienen pintura, no tiene barniz, nada químico. “Por eso es saludable. Además han determinado que nuestros productos son compostables y biodegradables. Si la persona no quiere usar más el producto, o se cansó, o se rompió, o quiere cambiar el modelo, coloca en un balde de agua hasta que se desarme pasadas las horas, y eso sirve para compost, o tirar en el jardín y es abono. O, lo tiran en algún lugar, y entre 30 y 45 días se biodegrada. Estamos orgullosas de que nuestros productos tengan el Sello Verde de la RAMCC”, indicó.