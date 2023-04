La denuncia en Oberá y fotos con menores que complican a Angelotti

domingo 02 de abril de 2023 | 10:30hs.

Las escuchas que implicaron a Francisco Rolando Angelotti (46), alias Rolo, como presunto líder de una banda dedicada a la corrupción de menores pusieron en evidencia que su accionar era un secreto a voces en Oberá. Alcanza con indagar en las redes sociales para constatar que siempre se rodeó de chicos.



En tanto, por la logística desplegada por la organización para trasladar a las víctimas desde Oberá a Buenos Aires e incluso fuera del país, se presume que también abusaron de menores en el ámbito local, lo que cobra fuerza con los dichos del propio implicado y un amigo obereño identificado como “Gonzalo”.



Asimismo, tal como publicó El Territorio el último viernes, tres días después de la detención del sospechoso una mujer denunció ante la Seccional Primera que su hijo podría haber sido víctima del mismo individuo.



Actualmente, el chico tiene 15 años y contó que cuando tenía entre 10 y 12 años Rolo Angelotti le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales en su casa de Oberá.



La sospecha cobra relevancia al cotejar con las escuchas de la causa nacional donde está implicado Marcelo Corazza (50), ganador de Gran Hermano, en un diálogo donde el citado Gonzalo le reprochó a Angelotti que andaba con un “gurisito”.



La conversación fue grabada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento.



En la charla con su amigo, queda claro que Angelotti abusaba de menores y hasta se jactaba de ello. También permite corroborar que varias personas del medio sabían lo que hacía pero no lo denunciaron, como el citado Gonzalo.



Prueba clave

A continuación la conversación del 28 de diciembre pasado, donde Rolo Angelotti y su amigo planificaban un evento:



-Gonzalo: pero no vayas con tu gurisadita de jardín, boludo.



-Angelotti: jaja fui con uno solo okey?



-Gonzalo: sí boludo, pero es de jardín no me traigas al niño rata ni a ese… vení con toda la gente que vos quieras pero no esa gurisadita de jardín.



-Angelotti: ay por qué?



-Gonzalo: a ver, a mí no me jode, pero te conozco. Estoy cansado de que a mí todo el mundo me diga quién es ese nenecito ¿Qué hace con Rolo?



-Angelotti: pero qué, el otro día?



-Gonzalo: Rolo siempre.



-Angelotti: pero qué gurisadita, si siempre estoy con (y nombra a dos jóvenes)



-Gonzalo: andás con gurisadita olor a leche.



En este punto Angelotti insistió en que salió con los dos nombrados, a lo que Gonzalo le respondió: sí, pero después terminaste de joda con el gurisito.



-Angelotti: bueno salgo con él, junto con él jaja



En otro tramo Angelotti nombró a un chico, ante lo cual Gonzalo replicó: pero vos no podés. Ese gurí es menor.



-Angelotti: es una fiesta clandestina.



-Gonzalo: igual es menor, Rolo.



-Angelotti: No me interesa.



-Gonzalo: 50 años tenés, Rolo.



-Angelotti: vos me tenés envidia porque te gustaría salir con chicos de esa edad.



Denuncia local

El último viernes, este diario publicó en exclusiva detalles de una nueva denuncia contra Rolo Angelotti por presunto abuso sexual en perjuicio de un menor obereño.



Fuentes del caso precisaron que el pasado 23 de marzo una mujer de 33 años se presentó ante la Seccional Primera de Oberá y denunció que su hijo de 15 habría sido víctima del sospechoso.



El expediente ya fue elevado al Juzgado de Instrucción Uno de Oberá. Entre las primeras medidas se solicitó la intervención del Gabinete de Asistencia Forense (GAF), mientras se aguarda su declaración en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.



En algún momento el implicado -detenido en Buenos Aires- deberá comparecer ante el juzgado local.



Con relación a los hechos que se investigan, la progenitora precisó que el 20 de marzo tomaron conocimiento de la detención de Angelotti a través de los medios.



En ese contexto, su hijo se mostró nervioso y le contó que años atrás, cuando fueron vecinos, en dos ocasiones el sospechoso le habría ofrecido dinero a cambio de sexo. En ese entonces el menor tenía entre 10 y 12 años.



Tremenda confesión alertó a la madre, quien decidió radicar una denuncia para que se determine si su hijo fue abusado.



Asimismo, mencionó que desde un tiempo a esta parte el menor evidenció cambios de carácter, se muestra ansioso y hasta habría insinuado intenciones de quitarse la vida.



Indicios y secuelas

La denunciante precisó que fueron vecinos de Angelotti en calle Ralf Haupt 1700 de Oberá, entre los años 2016 y 2020, donde el individuo residía con un amigo identificado como Leandro, del cual desconoce su apellido.



El sospechoso en esa época ya poseía la pizzería delivery “Pizzas Porteñas” en el mismo predio.



La mujer contó ante la fuerza policial que salía a trabajar y en ocasiones su hijo pasaba tiempo en la vivienda de Angelotti con éste y el citado Leandro, sobre todo jugando con la play o la computadora.



También mencionó que siempre creyó que los nombrados constituían una pareja homosexual, pero no tuvo indicios para sospechar que su nene estaba en peligro.



Luego se mudaron de casa y el chico nunca le mencionó ninguna situación fuera de lo normal. Recién el pasado 20, cuando los medios informaron sobre una serie de detenciones en Buenos Aires y Oberá, su hijo se acercó y le comentó que en dos oportunidades Rolo Angelotti le ofreció plata para tener relaciones sexuales.



En tanto, si bien el chico le manifestó que no fue víctima de abuso, por ciertos indicios la progenitora duda de ello, sobre todo porque el menor cambió mucho su carácter y varias veces le manifestó que quiere abandonar el colegio.



También dejó asentado que su hijo amenaza con quitarse la vida, lo que la tiene muy preocupada.



Fue así que además de radicar la denuncia, la mujer solicitó asistencia y contención profesional para el chico, cuestión que está siendo abordada por el departamento de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad.

Antecedente y llegada a Oberá

Rolo Angelotti también residió en Apóstoles, un dato no menor, ya que en aquella localidad fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, según consta en la causa 2376 del 2005.



Por aquel hecho estuvo detenido en la Unidad Penal VI de Procesados de Posadas. La víctima fue un menor de 14 años, pero ante sucesivos recursos de su defensa la causa no tuvo condena.



Según varias fuentes consultadas, hay consenso en que llegó a Oberá entre 2006 y 2007, es decir posterior a la denuncia por abuso que tuvo en Apóstoles.



Su primer emprendimiento local fue un ciber ubicado sobre avenida Sarmiento, frente al Casino, donde más tarde anexó una panchería.



En el lugar se congregaban menores y jóvenes, algunos de los cuales pasaban de clientes a empleados del local, un accionar que luego se replicaría en los otros emprendimientos del implicado.



Una de las características del ciber era que nunca se encendían las luces, lo que le otorgaba un aspecto sórdido. El local dispone de un sótano donde también había computadoras, aunque era un sector con acceso restringido.

En cifras

4Es el total de los acusados identificados de “haber montado una organización para reclutar menores y utilizarlos para la trata”.

El modus operandi del sospechoso Rolo Angelotti

Rolo tenía emprendimientos diseñados para rodearse de jóvenes.

Respecto del sospechoso, al momento de su detención Rolo Angelotti poseía una pizzería delivery y era un habitual parrillero del Pabellón Argentino del Parque de las Naciones. Llegó a Oberá hace alrededor de 17 años y manejó varios negocios que siempre estuvieron teñidos de informalidad y hasta fueron objeto de sucesivas clausuras. Luego organizó fiestas bailables en su casa.



Asimismo, estuvo al frente de una academia de artes marciales y fue profesor de informática en un instituto terciario. Es decir, cada uno de sus emprendimientos y actividades fueron diseñadas para rodearse de jóvenes, lo que cobra relevancia ante la grave acusación que ahora pesa en su contra.



El pizzero fue detenido el pasado 20 de marzo en Oberá por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una investigación por corrupción de menores iniciada en aquella jurisdicción.



El caso explotó a nivel nacional debido a que entre los implicados figura Corazza, ganador de Gran Hermano 2001 y productor del actual ciclo del reality. También fueron detenidos Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.



A los cuatro se los acusa de “haber montado (junto a otras personas aún no individualizadas) una estructura destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad”.