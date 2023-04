Cinthia denunció por redes a un hombre que la acosó en la calle

sábado 01 de abril de 2023 | 6:00hs.

En las últimas horas, Cinthia Fernández denunció a través de sus redes sociales que un hombre mayor la acosó en la calle. La mediática registró en un video el momento en el que lo buscó para enfrentarlo y “escracharlo”.



“Estaba llegando al estacionamiento, un viejo verde me dijo una guarangada y se me tiró encima. El muy cobarde se metió adentro del supermercado”, relató en un posteo de TikTok y compartió la secuencia en la que se la ve increpando al acosador.



A continuación, se mostró caminando por el interior del local, recorrió las góndolas, hasta que pudo encontrar al hombre. Cuando lo vio, en la caja del supermercado, filmó su rostro y le dijo en vivo: “¿Tiene ganas de repetir lo que me dijo hace un ratito?”, dejándolo en evidencia.