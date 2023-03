Herrera Ahuad confía en un laudo de $120 para la yerba

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad confía en que el laudo que define el precio de la yerba mate para la zafra gruesa, se ajuste al planteo de los $120 que elevó el sector productivo. Adelantó que aguarda definiciones para el lunes 3 de abril, “un día antes de la inauguración del molino cooperativo en Andresito”.



Después de reuniones en Buenos Aires con el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo y Matías Tombolini, titular de la Secretaría de Comercio, el mandatario regresó con un marcado optimismo que “el precio será beneficioso para toda la cadena productiva, porque el propósito es traccionar hacia arriba”.



Recordó que “desde el primer día de mi gobierno me puse al frente de las negociaciones para mejorar el precio no sólo de la hoja verde, sino lograr mejor condiciones en todos los eslabones del proceso”.



Reveló que ante los funcionarios nacionales, “pudimos hacer entender y mostrar la base que tiene la sustentación de lo que pide la provincia de Misiones que es un precio de $120 para la hoja verde y el mismo porcentaje para la yerba canchada”.



Junto al presidente del Inym, Juan José Szychowski, “expusimos las estructura de costos y Bahillo lo entendió”.



A Tombolini “le mostramos cómo llegamos a esos números, teniendo en cuenta cómo fue evolucionando el precio del paquete en góndola”.



Herrera Ahuad se mostró confiado en la resolución, “porque ya en el laudo anterior la negociación fue muy seria. El pasado mes de septiembre logramos un precio histórico y si lo pudimos hacer hace seis meses, también podemos continuar con esa seriedad”.



“El productor tiene confianza porque sabe que vamos a defender su producto y también le decimos a los industriales que no es en desmedro de nadie, sino que la cadena productiva tiene que traccionar hacia arriba”, aclaró.



“Velo por todos los sectores para que puedan tener sus beneficios pero en particular los más de 12 mil productores que tienen la provincia”, completó.

Extenderán Ahora +21

Herrera Ahuad confió que conseguirán los aportes de Nación, para prorrogar el programa Ahora Misiones +21, que vence hoy.



“Estamos trabajando con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, buscando obtener la respuesta para el plus que llega mediante el Fondep. Los nuestros continúan y nos falta el visto bueno para firmar el convenio que nos permita continuar con el Ahora Misiones +21”, explicó.



De acuerdo a un informe elaborado por Hacienda,las familias misioneras ahorran $27.790 en la canasta, utilizando las diferentse líneas de los programas Ahora.