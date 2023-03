Gran Hermano: Marcos usará el premio para "ayudar a chiquillos de la calle"

miércoles 29 de marzo de 2023 | 15:10hs.

Marcos Ginocchio se consagró como el ganador de Gran Hermano 2022/2023 y apagó la luces de la casa más famosa del país. Tras haber vencido en la final a "Nacho" Castañares y a Julieta Poggio, "El Primo" se llevó más de 19 millones de pesos, una casa prefabricada, un año de cerveza gratis y una moto que ya había ganado durante el programa.

En ese contexto reveló qué usará el premio con fines solidarios para "ayudar a los chicos" en situación de calle.

Al comienzo del juego, el monto que se llevaría el ganador era de $15 millones. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto inflacionario, ese total fue depositado en un fideicomiso que pagaba intereses diarios y se convirtió en 19.441.132 pesos.

El dinero final viene con un incremento del 32,43%, es decir, un incremento promedio del 5,78% por mes. Además, no tendrá que pagar impuestos extraordinarios a la AFIP.

Cariño y dinero

En el marco de "El Debate", serie de entrevistas realizadas a todos los participantes de la competencia a lo largo del ciclo, Marcos confirmó que el destino de ese dinero será solidario: ayudará a las infancias en situación de calle.

"Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle", confirmó y emocionó a todos los presentes, fiel al estilo de "chico bueno" que lo caracterizó durante su paso por la casa de Gran Hermano.

Ante la pregunta de Marisa Brel de si esa "ayuda" se materializaría en la creación de un comedor, el salteño estudiante de abogacía no afirmó ni descartó del todo la idea. "No sé si un comedor, pero sí con los 19 millones voy a hacer lo que pueda por los chiquillos de la calle", aseguró. Por parte de los panelistas se llevó solo elogios y un "Te amo" y otro "No te merecemos".