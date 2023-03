Suerte dispar para los misioneros

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Comenzó ayer la tercera fecha del Turismo Carretera (TC) y el TC Pista, que se disputa en el autódromo de La Pampa -ubicado en la localidad de Toay- y los misioneros Carlitos Okulovich (Torino) y Rudito Bundziak (Chevrolet) tuvieron actuaciones dispares en las clasificaciones.



En el TC Pista, Rudito tuvo un día de menos a más con la Chevy del Coiro Dole Racing. En los ensayos se ubicó 27°y 15º, respectivamente.



Para clasificar el equipo realizó unos cambios en la Chevy y el misionero pegó un salto y pudo marcar 1m16s199/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4148,40 metros de extensión quedando en la 8° posición a 391/1000 del poleman Tobías Martínez (Chevrolet), quien fue el mejor con un tiempo de 1m15s808/1000.



Con este resultado, Bundziak largará hoy cuarto en la segunda serie que se pondrá en marcha a las 9.35 y se podrá ver por la aplicación Motor Play.



El piloto oriundo de Puerto Iguazú comentó que “no fue el resultado esperado, en el primer entrenamiento tuvimos un problema con el distribuidor de frenos, que no nos dejó trabajar en la puesta a punto del auto. Ya en la clasificación nos recuperamos pero todavía nos falta un poco en el motor. Tenemos mucho potencial de cara a la serie y la final de mañana (por hoy), donde buscaremos sumar buenos puntos”.



Oku complicado

Por su parte, Carlitos Okulovich sigue sin encontrar su mejor versión y fue 47ª en la clasificación del TC con el Torino del Maquins Parts Racing.



En los ensayos había quedado 50 y 55 por distintos problemas que tuvo en cada salida a pista. En la primera falló la bomba de combustible y en la segunda la salida de la bandera roja no dejó mejorar el registro cuando había puesto gomas nuevas.



En la clasificación, el piloto obereño no encontró con quien tirar y marcó 1m15s972/1000 y quedó a 1s682/1000 de Matías Rossi que hizo la pole con 1m14s290/1000.



“La verdad es que esperaba estar mejor en Toay y esta clasificación no nos deja para nada conformes. Por la mejora que habíamos tenido en el segundo entrenamiento -con otras gomas- tenía esperanzas de mejorar la posición. La realidad es que seguimos estando lejos y me preocupa. Mañana (por hoy) será una carrera atípica, larga, con recarga de combustible, donde, además, puede haber muchos factores en juego. En la final voy hacer todo lo mejor que pueda para ir para adelante”, explicó Okulovich.



La carrera será la primera especial de la temporada y será con recarga de combustible (un mínimo de 40 litros entre las vueltas 15 y 35 de la final que está pautada a 40 vueltas).



Las finales se correrán desde las 11.20 y contarán con la transmisión de la TV Pública.