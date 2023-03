Se registró un sismo de magnitud 2.9 en Córdoba: se sintió en varias localidades

sábado 25 de marzo de 2023 | 11:00hs.

Un sismo sacudió a algunos municipios del centro oeste de Córdoba la noche del viernes, según informaron organismos oficiales. El epicentro se registró en Tanti, por lo que el temblor se sintió más en las regiones cercanas a esta ciudad, como Villa Carlos Paz.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la actividad de las placas tectónicas comenzó a las 23:02 de la noche del viernes a unos 17 kilómetros de profundidad.

La información advierte que se trató de un sismo de magnitud 2,9, cuyo epicentro se identificó a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Tanti, es decir a 38 kilómetros al oeste de la capital cordobesa.

De esta manera, el movimiento se hizo notar en Carlos Paz, La Calera, Parque Siquiman, Malagueño, San Antonio de Arredondo, Alta Gracia, además de Unquillo y Ciudad de Córdoba. Según la información del INPRES, el movimiento telúrico fue “sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios”.

Algunos ciudadanos de estas zonas comenzaron a comentar el fenómeno a través de las redes sociales. Según el portal local Carlos Paz en Vivo, se escuchó un fuerte ruido que estuvo acompañado de un “gran” temblor. “¿Acaba de temblar o sólo se movió mi piso?”, escribió en broma una usuaria.

Aunque el sismo informado en esta oportunidad fue de una magnitud leve, en oportunidades anteriores se registraron otros fenómenos; incluso, de un mayor alcance. Esta situación se debe a la cercanía de la zona con las sierras cordobesas.

A fines de diciembre del año pasado, el organismo de prevención sísmica informó un temblor similar, pero el epicentro se ubicó a unos 22 kilómetros de la ciudad de Tanti a unos 10 kilómetros de profundidad.

Sin embargo, meses antes la actividad de las placas tectónicas fue superior. En mayo de 2022, se registró un sismo de 3,3 grados en la escala de Richter, también con epicentro en el distrito serrano. Afortunadamente, no se reportaron daños, ni heridos.

Uno de los más altos informados en los últimos años en esta zona fue el que se informó el 30 de enero de 2021, cuando el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,3 grados. En ese momento, los ciudadanos se sorprendieron por la fuerza del temblor, pero tampoco se registraron pérdidas.

Otros sismos registrados en el país

Los movimientos de la tierra suelen sentirse frecuentemente en varias partes del país. De esta manera, el INPRES informó varios temblores en algunas provincias cercanas a Córdoba como San Juan, La Rioja y Mendoza.

En San Juan, por ejemplo, se informaron al menos ocho sismos desde el 22 al 24 de marzo. Las magnitudes oscilaron entre los 2,5 y los 3,3 grados, mientras que en Mendoza la intensidad fue superior a los 3 grados en la escala de Richter. De hecho, durante el día de hoy se informaron dos temblores en el territorio sanjuanino y otro en el mendocino. La Rioja, por otra parte, informó un sismo hace unos tres días de 2,8.

Durante el mismo lapso de tiempo, se informaron movimientos en Neuquén, donde la magnitud fue de 4,6; Jujuy, cuya máxima registrada fue de 3,2; y Salta, con 3,7 grados.

Pese a que no llegan a registrarse temblores de consideración que puedan llegar a ser peligrosos para las personas, el INPRES recomienda, ante un fenómeno de estas características mantener la calma, no permanecer en lugares donde existan objetos cuya caída puedan provocar un accidente, no salir a balcones bajo ninguna circunstancia, no utilizar los ascensores y, en el caso de encontrarse en lugar con aglomeración de personas, no acudir directamente a la puerta de salida para evitar que la situación sea aún peor.