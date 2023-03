La condiciones de Anitta en su cumple 30

sábado 25 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La cantante brasileña Anitta cumple 30 años y piensa “tirar la casa por la ventana” en una fiesta para la que impuso reglas estrictas que sus invitados deben cumplir o simplemente no ir.



La artista, que llegará a la tercera década el 30 de marzo, no organizaba una fiesta de cumpleaños desde 2019 a causa de la pandemia de la covid-19. Aunque la fecha oficial es la próxima semana, todo indica que la fiesta tendrá lugar este viernes en Sao Paulo, aprovechando la presencia de varios artistas internacionales que estarán en la edición brasileña del festival Lollapalooza.



Entre las condiciones se encuentran: asistir al evento solo, no tomar fotos o video y si es posibles asistir sin celular, y no fastidiar a los famosos.