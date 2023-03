Cuatro jóvenes misioneros declararán por la causa de corrupción de menores

viernes 24 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Luego de las audiencias indagatorias de los cuatro sospechados de haber montado una estructura destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos y abusarlos sexualmente, la investigación continúa con varias medidas de prueba solicitadas por la Justicia.



Como se sabe, la maniobra delictiva tenía como punto importante la localidad de Oberá, donde vivía hasta su detención el último martes Francisco “Rolo” Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de ser líder de una organización dedicada a la trata. En el expediente constan denuncias contra él por hechos ocurridos desde el año 1999 hasta la actualidad.



Al respecto, El Territorio pudo saber con diferentes fuentes ligadas al proceso que cuatro presuntas víctimas con domicilio en la localidad misionera van a declarar en Cámara Gesell, según lo dispuesto por el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, al frente de la investigación al igual que el fiscal Patricio Lugones.



De esos cuatro adolescentes uno es menor de edad y los demás ya cumplieron la mayoría edad, aunque al parecer ya conocían a Rolo Angelotti Notarbartolo desde antes. Son nombres que aparecieron en las escuchas del obereño, cuyo teléfono fue intervenido el año pasado por la Justicia.



Las declaraciones, que aún no tienen fecha pero se estiman que se concretarán en las próximas semanas, van a ser dispuestas por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, tras un exhorto del magistrado interviniente. Desde Misiones ya se solicitaron precisiones para saber cómo proceder.



Esta es la única medida que se hará en Misiones, según dijeron las fuentes a este medio. Como viene informando, se aguardan también el análisis del material de los elementos electrónicos que fueron incautados en los allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad.



En la casa del obereño, ubicada sobre la calle Ralf Singer, la comisión de la fuerza porteña incautó dos computadoras, una notebook, una tablet y tres teléfonos celulares. Por orden judicial la extracción de información de esos aparatos será realizada por Gendarmería Nacional.



Traslado

Asimismo, ayer el sitio Infobae indicó que los cuatro detenidos del caso, Angelotti Notarbartolo, el ganador del primer Gran Hermano Marcelo Corazza, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet fueron trasladado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, una alcaldía de los tribunales de la calle Talcahuano.



Allí van a esperar que el Servicio Penitenciario Federal decida dónde serán alojados. Ayer se hablaba que el penal elegido podría ser la cárcel de Ezeiza.



Dos décadas de abusos

Angelotti Notarbartolo aparece como el más comprometido, incluso se supo que los procedimientos respondieron a que constantemente se estaba moviendo desde Misiones a Buenos Aires o a otros países, siempre acompañado, por lo que esas personas podrían estar siendo víctimas de trata. Urgía detenerlo para evitar más víctimas.



En los documentos de la causa a la que tuvo acceso El Territorio y forman parte del expediente se describen cuatro hechos de abuso de menores entre los años 1999 y 2003, cuando ambas víctimas tenían menos de 13 años.Según las declaraciones de los jóvenes, en ese entonces conocieron al implicado mediante salas de chat, por internet, y éste se movilizaban en una camioneta 4x4 por distintas partes de Caba y provincia de Buenos Aires.



Uno de los tantos detalles estremecedores que surgen es que los encuentros - en el automóvil, su casa, pero principalmente en moteles- se hacían los fines de semana porque las víctimas iban al colegio, algo que también demuestra el pleno conocimiento de la edad de los chicos por parte del acusado.



Lo que se reconstruyó es que ya desde esa época Angelotti Notarbartolo llevaba niños de condiciones humildes desde Misiones y los alojaba en una casa de General Rodríguez. Una de los denunciantes describió que mantuvo encuentros -fue abusado sexualmente - con Angelotti y un niño de 9 años “con acento misionero”.



El modus operandi se repetía: el obereño “ofrecía” a los menores para que otros hombres abusen de ellos, según declararon las víctimas mencionadas. También les facilitaba material pornográfico mediante un correo y una contraseña de su propiedad.



Entre los abusadores mencionados aparecen Mermet, un amigo de la infancia del misionero, y Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano realizada en 2001 y actual productor del programa.



El expediente describe que uno de los menores fue entregado al productor, quien se movilizaba en un auto. El encuentro se produjo en plaza Miserere y luego Corazza condujo hasta Costanera Sur, donde detuvo el auto. Allí se produjo el abuso - todos los detalles se preservan - mientras Angelotti Notarbartolo esperaba muy cerca.



Con dos denuncias que abrieron el expediente la Justicia dispuso que los teléfonos celulares de los implicados sean intervenidos a finales del año pasado, situación que transcurrió hasta la actualidad. Esto permitió determinar que el misionero seguía operando luego de más de 20 años.



Se incorporaron más de 100 horas de grabaciones en las que se reveló que en la casa de Oberá seguía funcionando la captación de menores y se cometían todo tipo de abusos.



Angelotti Notarbartolo hablaba mayormente con el imputado Andrés Fernando Charpenet y en esas conversaciones refirió relaciones - abusos - con varios menores de edad. A uno de ellos se refería como “baby”.



En una de las conversaciones Angelotti refirió que estaba “aflojando” a una de sus víctimas, aunque todavía no lo tenía “tan habilitado”. De todas formas le dijo a Charpenet que si viajaban a Buenos Aires “él se prende para eso”, haciendo clara referencia a abusos sexuales.



Los viajes, las compras de ropa, los paseos son las estrategias repetidas para captar menores de edad. En este sentido se reveló una conversación del misionero: “Le dije escuchame... Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (...) Mañana cumple 16 viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: ‘Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney’. Y me dijo: ‘Bueno dale, dale, sí de una jaja...’”.



Entre el material incorporado a la causa aparece una conversación en la que se le reprocha a Angelotti Notarbartolo que se exponía con niños públicamente e incluso iba a fiestas clandestinas con ellos. “Si boludo pero es de jardín no me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no esa gurisadita de jardín”, fue el reclamo. Su respuesta fue: “vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad”.

La importancia de denunciar

El Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia de Oberá repudió “expresamente” los hechos que involucran la “vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra ciudad”.



En un comunicado difundido en las redes sociales de la Municipalidad, expresaron que “bajo ninguna circunstancia se debe avasallar la libertad, integridad sexual y todos aquellos derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niños, leyes Nacionales y Provinciales”.



“Quremos resaltar que el sistema de protección involucra a todos los actores sociales, por lo que solicitamos a toda persona que tome conocimiento sobre una situación que no permita el pleno disfrute de los derechos antes mencionados, realice la denuncia a todas las dependencias judiciales y/o administrativas más cercanas y/o al Dpto de la Niñez, Adolescencia y Familia ubicado en la calle Buenos Aires 59 o llamando al 3755 - 15 536249.



Además, se estaban organizando movilizaciones para mañana.