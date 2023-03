Luego de la autopsia, liberaron al hombre que golpeó a su madre

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Martín Aquino (29), quien fue detenido en averiguación de un presunto homicidio agravado por el vínculo, luego de golpear salvajemente a su propia madre Carmen Graciela Morel (61), fue liberado en la jornada de ayer tras darse a conocer los resultados de la autopsia.



Según pudo saber este medio mediante fuentes judiciales, la autopsia realizada a la mujer de 61 años fue por una muerte natural no atribuída a los golpes.



Cabe recordar que por el ataque de su hijo, la mujer estuvo internada en el Hospital Samic de Eldorado donde falleció el jueves 16 de marzo.



Aquino, quien estaba supeditado a la causa luego de lo ocurrido en la casa donde residía su madre cerca del hospital viejo de la ciudad, fue detenido el jueves 16 de marzo en el barrio Centro de la misma comuna luego de conocerse el deceso de su progenitora en el nosocomio eldoradense.



Asimismo, por el momento no se puede descartar una mala praxis, aunque los elementos incorporados hasta ahora al expediente no son suficientes para avanzar sobre esa hipótesis.



Como viene informando El Territorio, la agresión del joven hacia su madre ocurrió el pasado 26 de febrero en una vivienda del barrio Centro de Jardín América.



Bajo los efectos del alcohol, el hombre discutió con su hermano y su madre intervino. Momentos después Agustín se fue de la casa y el hombre de 29 años destapó su furia contra su progenitora.



En ese momento, discutió con Carmen porque para él había favoritismo por su hermano. “Tenés preferencia hacia Agustín”, le habría recriminado, mientras la empezó a golpear hasta dejarla con el rostro desfigurado.



La mujer, luego del ataque fue trasladada al hospital local y diagnosticada con lesiones en la cara, cuello y otras partes del cuerpo.



Recibió el alta pero, un par de días después, el 9 de marzo, su situación se agravó y tuvo que ser internada de urgencia en el Samic de Eldorado.



Luego de trasladarla para que permanezca internada en el Hospital Samic de Eldorado, fuentes oficiales anunciaron que Carmen Graciela Morel falleció 17 días después en el nosocomio.



Hipólito, su ex marido precisó a este medio que quiere saber la verdad de todo lo ocurrido. Además, mencionó que charló telefónicamente con su hijo y éste negó haber agredido a su mamá.



“Él me dijo que ella se cayó de las escaleras y que la ayudó, pero yo quiero saber qué pasó, quiero saber la verdad, a mí me duele todo lo que está pasando pero si mi hijo hizo algo debe pagar por sus acciones”, dijo.



“Martín dejó de ser mi hermano”

Por otro lado, Jorge, un tercer hijo de la mujer fallecida expresó ayer estar sumergido en un profundo dolor, aún sin comprender todo lo que está atravesando. Le cuesta creer que su madre se fue de una manera tan trágica.



“Es una tristeza enorme perder a mamá, de la forma que se fue. No hay palabras para expresar y no le deseo a nadie algo similar”, expresó y añadió: “Martín dejó de ser mi hermano, no pude hablar con él ni pienso hacerlo, es un tipo que me produce rechazo y no siento nada por él”.



Sobre la autopsia que se dio a conocer, el hijo de la víctima dijo que pide justicia porque están tapando todo porque su progenitora recibió los golpes el 25 de febrero y quince días después le hicieron una tomografía. “El tipo no está preso, después del fallecimiento de mamá lo detienen y lo liberan, o sea nada de esto tiene sentido y la autopsia dice que fue por muerte natural y eso no puede ser si ella tenía inflamado el cerebro y hemorragia cerebral”.



Por último, Jorge expresó que está defraudado con la Justicia por apañar al presunto agresor. “El que causa daño es el que gana siempre”, se indignó. “Mi mamá está muerta y el que le hizo eso anda caminando por las calles de Jardín”, remató.