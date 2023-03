Un grupo religioso destrozó una obra de arte valuada en $480.000 durante una exposición feminista

miércoles 22 de marzo de 2023 | 10:15hs.

Un grupo de personas destruyó obras de la muestra “8M Manifiestos Visuales” que se exponía en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mendoza, en el marco del Mes de la Mujer.

A pesar de que había varias obras en exhibición el grupo religioso, integrado por alrededor de 50 personas, descargó su odio sobre la pieza “El velorio de la cruz”, creada por la artista plástica Cristina Pérez.

Tal como se ve en los videos que circularon en Twitter se formaron en círculo alrededor de la obra y rezaron el Ave María. También gritaron “Viva Cristo Rey”, y “Viva la Virgen”. Después de ese acto, tiraron al suelo la pieza y la pisaron hasta romperla en pequeñas partes.

A través de sus redes sociales, Pérez mostró cómo quedó su obra tras el ataque. “De la violencia nacen flores. ‘El velorio de la Cruz’ aquí está en su verdadero velorio”, posteó la pintora en su cuenta de Instagram.

La exposición fue organizada por la Secretaría de Extensión y Articulación Social de la Facultad de Artes y Diseño (FAD). En diálogo con Canal 7 de Mendoza, Sergio Rosas, su secretario dijo: “Está todo filmado tenemos el registro de cada una de las personas que intervinieron en este vandalismo”.

Además, dijo que el grupo de atacantes “cerró las puertas y se agolpó en los vidrios. Un grado de violencia tal que me parece fuera de control a 40 años de la democracia en la que tenemos que aprender a vivir en la diferencia”.

Tras lo ocurrido la rectora Ester Sánchez dijo: “Nos ponemos a disposición de la Justicia con todo el material y los videos para que se investigue este acto de violencia, que repudiamos plenamente, y la muestra seguirá vigente como forma de resignificarla y visibilizar la libertad de expresión y lo ocurrido”.

En diálogo con el diario Los Andes, la autora de la obra valuada en $480.000 también habló al respecto y dijo que se enteró de lo que había pasado a través de los videos que circularon en las redes sociales.

“Puede que no te guste una obra, pero intervenir con violencia es algo que cuesta imaginar en este tiempo. No podía creer que sucediera en el Mes de la Mujer, de la lucha por la igualdad, de visibilizar las disidencias, además en una semana sensible por los 40 años del golpe de Estado y la reconstrucción de la democracia”.

Además, aclaró que se trata de un sarcófago, que “la máscara mortuoria es una vaca” (y no un burro) y que toma inspiración de los “rituales de la historia andina”, como así también de santuarios populares argentinos como la Difunta Correa. También, “conecta con lo femenino y la tierra”, con la fecundidad femenina antes de la colonia y el cruce cultural.

“Hoy estamos llamados a reflexionar otras formas de construir la convivencia porque de este modo (la destrucción) no se construye. La construcción de la convivencia es un diálogo que se establece. Seguimos generando guerras, que suceden hoy en nuestras casas, en las salas de exposiciones. Esto visibiliza nuestra reflexión y abre la puerta para que tomemos una acción totalmente distinta”, concluyó.

A raíz de las repercusiones, la Arquidiócesis de Mendoza también compartió un comunicado y expresó su solidaridad con los artistas: “Nos solidarizamos con las artistas que vieron afectado el fruto de su trabajo y esfuerzo. Volvemos a llamar a la concordia y la paz que se pierde en los extremos”.