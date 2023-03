Cartoneros reclaman un espacio para el acopio

martes 21 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La Ciudad de las Cataratas trata de imponerse como sustentable, para ello en noviembre del 2021 en el marco de la semana “Basura Cero” firmó un convenio a través del cual se compromete en reducir el 20% los residuos que son enviados al relleno sanitario a fines del 2023. En ese momento contaban con el trabajo de los Cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sin embargo, hasta el día de la fecha no lograron coordinar el trabajo con el municipio. Desde agosto del año pasado intentan mantener una reunión con el intendente, Claudio Filippa, a fin de lograr un espacio en comodato a fin de poder obtener fondos de la secretaria de Intervención SocioUrbana de la Nación para construir un centro de reciclaje.



El trabajo de los cartoneros apuesta básicamente a la economía circular, y contribuye con acciones para que el municipio pueda lograr cumplir con el objetivo de reducir la cantidad de toneladas de desechos que es enviada diariamente al relleno sanitario.



“Tenemos, como organización, la posibilidad de presentar un proyecto ante la Secretaría de Intervención SocioUrbana de la Nación para construir un centro de reciclado que quede para las y los recuperadores urbanos, ciudadanas y ciudadanos de Iguazú. Para ello precisamos un terreno en comodato donde desarrollar el proyecto, es por ello que estamos solicitando una audiencia con el intendente desde agosto del año pasado, pero hasta el momento no nos atendió” explicaron.



Actualmente, los trabajadores acopian el material en la zona del basural abierto, sin embargo no cuentan con las condiciones necesarias para trabajar. “Creemos que otorgar en comodato una porción de tierra de una hectárea, en la zona conocida como ‘el basural’ -o algún otro espacio de más de 500 metros cuadrados, y preferentemente cercano al centro- contribuye a dignificar las condiciones de nuestro trabajo como al mejoramiento del saneamiento de la ciudad de Puerto Iguazú, así como a disminuir el impacto ambiental de los miles de ciudadanos y turistas que transitan nuestra ciudad diariamente”, señalaron.



La rama de cartoneros del MTE y de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores busca solicitar un espacio para realizar el trabajo, que fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante.