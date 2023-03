Al inaugurarse el Silicon afirmaron que será abierto, horizontal y sin límites

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Con la fuerte apuesta en la innovación y tecnología y con sello misionero, se llevó a cabo ayer la inauguración del primer edificio del parque tecnológico Silicon Misiones que será abierto, horizontal y sin límites, se anticipó.



El acto fue presidido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Arce, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira -impulsor del proyecto –, el vicepresidente de la Legislatura Hugo Passalacqua, el diputado Lucas Romero Spinelli, el intendente de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto, además de ministros, intendentes y otras autoridades.



Durante el evento de inauguración, el presidente de la Legislatura Carlos Rovira brindó diferentes definiciones políticas, tanto sobre los objetivos de Estado como sobre el trabajo partidario que se hace puertas adentro la Renovación. En ese marco, además, confirmó a Oscar Herrera Ahuad como primer candidato a diputado provincial por el espacio.



Puntualmente sobre la mirada tecnológica de Misiones, y en respuesta a una pregunta de El Territorio, Rovira remarcó que la meta a corto plazo es “convertir la chacra del Siglo 21, con el chacarero moderno, con bioinsumos de reemplazo de venenos en toda la producción primaria de Misiones, desde huerta, yerba mate, té, productos que se pueden ver en algunas chacras con resultado increíbles. Y ya hay demanda de países como Brasil e India. El futuro es muy lindo predecirlo mentalmente pero no hay que cometer el error de soberbia de caer en la demagogia. Todo es un proceso que debe ser guiado por la sencillez y contundencia de la seriedad política. Podemos afirmar que hay un proceso nuevo, naciente. Se siente el aire fresco y significa que debemos seguir este camino con seriedad. Sobran los ejemplos para trasladar a la sociedad que Misiones va a actuar de esta manera en todos los campos, ya está el germen, hay que apurar el paso”, aseveró.



Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad recalcó que “incorporamos tecnología robótica en 2010, la transformación con el Parque de la Salud. Luego transcurrimos otra etapa y empezamos a ver la transformación en la educación, como pilar fundamental que hace a la política de Estado. Y de nuevo había que hacer entender a la política que tiene mucho de conservador”, argumentó.



Destacó a los miles de misioneros incorporados a la educación disruptiva y la continuidad de un proyecto político “que no tiene años, sino logros y objetivos cumplidos, de inserción en el mundo”.



“La economía del conocimiento es una realidad y mueve prácticamente el 9% del PBI de la Argentina. Misiones en economía del conocimiento e industria del software está entre las tres provincias de mayor crecimiento interanual, llegando al 70%, sin tener el Silicon. Claramente es la visión estratégica de un producto exportable al nivel de la yerba mate, el tabaco, la economía del conocimiento va a ser el valor agregado más importante que va a tener el sistema exportador de la provincia porque no tiene límites, se proyecta a lo que el ser humano pueda desarrollar”, sostuvo.



Indicó que “Misiones es avanzada porque crea esta infraestructura y la inserta en el mundo como potencia en economía del conocimiento y de eso hablamos hoy y hablaba Carlos Rovira en 2020. Argentina hace poco impulsó leyes al respecto y Misiones ya tiene leyes y bases sólidas”.



En esa línea, además, anunció que “desde el gobierno provincial vamos a poner en manos de todas las empresas que se instalen en Silicon, aportes no reembolsables de hasta $5 millones en proyectos para que se puedan desarrollar. Vamos a contribuir al arraigo de empresas y emprendedores nuevos que vengan al Silicon”.



Antídoto para la grieta

Rovira además se refirió al trabajo intrapartidario y la posición “antigrieta” en el que se ubica la Renovación. Respondiendo también a otra pregunta de El Territorio, indicó que la oferta electoral “está acá, en esta convocatoria”. Destacaría luego que se llega a ser electo para ocupar espacios a partir de la responsabilidad demostrada por los candidatos en su contacto permamente con la sociedad, que termina estableciendo quiénes deben ocupar los diferentes espacios.



“En este simple recorrido está con claridad todo cuanto soñamos. Tantos jóvenes de nuestra provincia van a compartir este espacio que es el antídoto que necesita toda la política de Argentina. Es el antídoto para la grieta. En estos espacios que son creados al efecto, con arquitectura colaborativa que induce a compartir a la comunidad, se desarrolla el germen de la empatía. A la grieta no la va a resolver nadie expresando al ‘deseo de’, sino con actitudes distintas, serias, con este tipo de educación, sacando lo mejor del ser humano”, sostuvo. Ponderó la forma de trabajo de la Renovación que deja fuera de la agenda de la gente a las elecciones intrapartidarias. “Los partidos piensan en la guerra interna y no en la gente. Si no fuese por carácter obligatorio, en las Paso no vota nadie. Eso es responsabilidad de cada partido y la democracia es convocar a la gente para elegir a quien gobierna”, resaltó.



Al tiempo que determinó que en ese sentido se enmarca la “Renovación Neo”, dando importancia a la juventud.



Mencionó al candidato a vicegobernador Lucas Romero Spinelli como ejemplo de ello. “Estamos parados frente a esa realidad, dispuestos a dar ese gran salto cualitativo que viene de la mano de los jóvenes. La política tradicional y los grandes partidos ni los miran a los jóvenes, los mandan a pegar afiches, no forman parte del armado troncal sobre las cuales se apoyan los programas”.



“Acá hay una buena vibra, a diferencia del resto del país donde hay mala vibra. Acá estamos tratando cada día de ser mejores, y por eso lo tenemos que cuidar. Y por eso también elegimos no mezclar nuestras elecciones con las nacionales, para que el misionero se aboque a lo que le interese. Resolver la grieta es el ataque a los egos, y eso se resuelve caminando con la gente, pensando en las soluciones. Estas rencillas internas que tienen los partidos significan que los problemas que tienen no fueron resueltos. En cambio, en Misiones, parece que estamos en otro país, no perdemos tiempo atacando al contrario y expresando odio”, agregó.



Sobre el proceso de selección, de candidatos de la Renovación, dijo que “luce como algo mítico, extraño. Para nosotros es de una simpleza tremenda cuando hay buenas personas, cuando hay empeño en el cumplimiento de los actos y acuerdos con la gente. Está en cada uno de ellos y de muchísima gente que me han facilitado la tarea, porque decide la gente en un proceso previo de observación. Esto nace mucho antes de las fechas electorales, por lo que hace cada uno. Esa es mi misión, tener los cinco sentidos y un tercer ojo para ver la buena vibra, el talante, el apego para elegir a las mejores personas. Hay un orden de mérito que se forma por imperio de la gente”.



Y procedió así a anunciar a Oscar Herrera Ahuad como primer candidato a diputado provincial.



En tanto, volvió a mencionar lo que impulsa a las políticas de Estado provincial: “smart is better, somos un gobierno que invierte en inteligencia colectiva. Misiones se está convirtiendo en un polo de desarrollo inteligente impulsado por miles de mentes misioneras. Proponemos el cambio con esto, nuevas metas, nuevos desafíos, gente joven. No ponemos filtros porque invitamos a la sociedad en su conjunto y es lo que en el mundo de vanguardia se está pensando. Hay pocos políticos que hablan de educación y menos de educación disruptiva y es lo que se respira acá”.



Sinergia público-privada

Rovira además profundizó sobre el trabajo público-privado y dijo que “nuestro Silicon Misiones es abierto, horizontal, donde incluso la currícula es a propuesta de los interesados. Vamos a interactuar con toda la temática que impulse y convenga a la provincia y sus actores, principalmente del sector privado. Por eso se caen las pretensiones de los negacionistas de seguir incentivando la grieta entre público-privado como antítesis. Pero es lo mismo, la sociedad es una sola”.



“Otro silogismo de cómo nos alejamos de la grieta es que para nuestro pensamiento somos una sola cosa, basta pensar quién es el principal beneficiario de este centro que lo hizo el Estado misionero. Los principales beneficiarios son las empresas. Es la bienvenida a la primera provincia startup del país, aquí se va a seguir desarrollando y fundando una multiplicidad de empresas pequeñas desafiantes pero también hay terreno para medianas y grandes”, añadió.