Por alta matrícula, más escuelas técnicas piden desdoblar cursos

La educación técnica es la que más fortalecida se vio en los últimos años. Poder egresar del colegio con una formación que abre puertas en el mundo del trabajo pesa a la hora de elegir un centro formativo en las familias misioneras.



El crecimiento en la matrícula fue tal que hay escuelas que este año desbordaron de alumnos en sus primeros años y además comenzó a darse un fenómeno que hace tiempo no sucedía: cursos superiores -aquellos que están a punto de egresar- que piden desdoblamiento, es decir, dividir el aula en dos por el gran número de estudiantes dentro de ellas.



Si bien hoy constituye un problema, los consultados no dudaron en valorar que esto habla del fortalecimiento de la modalidad.



“El fenómeno se está dando sobre todo en los cursos superiores, algo que no ocurría hace años, por eso justamente la sorpresa”, señaló a El Territorio Ángel Rodríguez de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).



“Generalmente se produce un desgranamiento a medida que los chicos van avanzando en su trayectoria y ya en 4° o 5° se ve la pérdida de matrícula, pero desde el año pasado se ve que se pueden sostener las aulas con mayor número de alumnos”, agregó.

Para poner en cifras lo dicho, la Epet 4 de Puerto Iguazú, la Epet 18 de Puerto Esperanza, la Epet 6 de Eldorado y la Epet 35 de Villa Bonita son las que están teniendo mayores complicaciones en los cursos superiores y avanzan en pedidos de desdoblamiento o ya los concretaron.



En tanto que la Epet 1 de Posadas tuvo 600 inscriptos para 300 vacantes, la Epet 3 de Oberá tuvo 400 interesados para 200 lugares y una situación similar se dio en la Epet 7 de Jardín América.



Pese a esos contratiempos, Gilson Berger, subsecretario Educación Técnica de Misiones resaltó que en la provincia “el acceso y la calidad de la educación técnica es algo que está garantizado, al igual que la formación de los docentes”.



En ese marco, explicó que para poder desdoblar una división la solicitud debe partir de la institución en función de su matrícula. “Para desdoblar un curso hace falta tener 60 estudiantes con lo cual se tiene que plantear dos divisiones de 30 chicos y la institución debe tener resuelto el edificio o un planeamiento articulado con nosotros. Finalmente, es una decisión del Consejo General de Educación (CGE) autorizar o no el desdoblamiento”, detalló.



En igual sentido, el funcionario destacó que las familias también valoran este tipo de instituciones por el acceso al mundo del trabajo que ofrecen. “En los últimos años la familia entendió que la educación técnica es una formación más integral, que prepara a los chicos para el mundo laboral y eso -ante eventualidades como la pandemia de Covid-19- permitió encontrar salidas laborales más rápidas. También se suma que tenemos escuelas grandes, lindas, con talleres equipados y mucha inversión de la provincia en infraestructura más la inversión del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet). Todo eso hace que nuestras escuelas estén desbordadas de alumnos tanto en los primeros años como en los ciclos superiores, estamos con pedidos de desdoblamiento de muchísimas escuelas de los primeros años pero también de los últimos”, dijo Berger.



De su lado, Ángel Rodríguez, representante sindical de los docentes técnicos, admitió: “Es un problema, sí, pero con una connotación positiva porque para nosotros tener las escuelas con alumnos y llenas habla de un trabajo bien hecho y de que en la escuela técnica se trabaja por la inclusión y para que los chicos puedan terminar su trayectoria como tiene que ser”.



También indicó que con esta realidad se van a tener que crear más cargos docentes, ampliar o mejorar la infraestructura y aumentar de manera rápida el mobiliario. “Las escuelas no están contando con el espacio suficiente y tenemos cursos con casi 50 o 60 alumnos y eso pone en condiciones poco llevaderas el poder desarrollar una clase”, finalizó.

Informática y Construcciones, con mayor demanda

Las orientaciones técnicas en Construcciones e Informática son las que presentan mayor demanda a la hora de elegir un trayecto profesional por parte de los estudiantes. La primera es casi una tradición en la provincia y la segunda fue ganando cada vez más terreno con la llegada de las nuevas tecnologías.



En ese sentido, Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones, contó que la matrícula de estudiantes cerró el año pasado con 23.000 alumnos y las cifras de este año están en pleno proceso de análisis.



Es decir que actualmente, sobre un total de 100.000 alumnos que tiene el nivel secundario, el 23% es de la modalidad técnica. “La participación de las mujeres también está creciendo. El año pasado cerramos con un 43% de estudiantes mujeres. Por otro lado, buscamos aproximarnos cada vez más a lo que indican los países industrializados, donde se plantea que de cada diez egresados tres deberían ser técnicos”, explicó.



Analizó este fenómeno por diferentes motivos. Uno de ellos, dijo, tiene que ver con “una política de estado sostenida en el tiempo”. Resaltó la ley provincial de Educación técnica sancionada en 2013 donde se planteó un horizonte para que en cada municipio haya una técnica. “En esa fecha eran 30 escuelas y hoy son cerca de 100. Tenemos presencia en más de 55 municipios, pero se cubre prácticamente todo el territorio porque se suma el boleto gratuito que permite hoy el acceso a la educación técnica en toda la provincia”, cerró.