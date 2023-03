Caso Blas: pidieron la absolución de los expolicías

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Los abogados de tres de los expolicías sometidos a juicio como acusados de encubrir el crimen de Valentín Blas Correas, el adolescente baleado en un control de la fuerza de seguridad en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, pidieron ayer la absolución, informaron fuentes judiciales.



En una nueva jornada del debate oral alegaron los defensores del exsubcomisario Enzo Quiroga y los excomisario inspector, Walter Soria y Ariel Galleguillo; quienes están imputados de los delitos de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho” y “omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal”.



A los tres exoficiales se los acusa de no haber denunciado la supuesta “maniobra para encubrir” de los suboficiales Ariel Alarcón (33) y Lucas Gómez (37), quienes dispararon contra el vehículo en que se movilizaba Blas Correas (17) con sus cuatro amigos, y uno de los proyectiles la causa la muerte al impactarle en la espalda.



También se les reprocha no denunciar que se “plantó” un arma para simular un enfrentamiento de los jóvenes con la policía, y que mantuvieron una reunión con los efectivos que efectuaron los disparos y no informaron inmediatamente a sus superiores sobre esa situación.



El abogado Justiniano Martínez, defensor de Quiroga, sostuvo ayer que este no estaba obligado a informar lo que se le reprocha porque “cuando se enteró de lo que había ocurrido ya estaba todo informado a través del 911”, y que “por jerarquía le correspondía hacerlo oficial de turno del Distrito 3”, en este caso, el comisario inspector Soria.



“Solicito la absolución de Quiroga porque es inocente. No cometió ningún delito y si alguien lo hizo él no sabía absolutamente nada”, afirmó el letrado.



Los abogados Martín Cafure, defensor de Soria; y Benjamín Sonzini Astudillo, representante de Galleguillo; alegaron en similares términos y fundamentos, por lo tanto también solicitaron la absolución de ambos.



El próximo viernes a las 9.30 concluirá la instancia de los alegatos de la defensa.



Los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra, al igual que los tres querellantes, solicitaron condenas a prisión perpetua para Gómez y Alarcón, los dos principales acusados.



En tanto que pidieron cinco años y nueve meses de prisión para Yamila Martínez, la compañera de patrullero de Gómez y quien participó del supuesto rastrillaje en el que secuestraron el revólver.