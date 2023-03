Aves bailarinas levantan vuelo

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Desde los 4 años este era su sueño, su objetivo. Hasta había pensado de niña un nombre, relacionado a la tendencia del momento. Si bien no existe hoy Angel Dance, como esa pequeña se imaginaba, se levanta en su lugar Tangará, un espacio donde no sólo los niños despliegan sus alas libremente -como el ave que le da nombre-, sino también su creadora y directora Micaela Cabrera (25) vive su mayor anhelo.



Micaela es profesora de educación física y también de danza, disciplina que desde muy chica practica en sus distintos estilos.



Tras haber dado clases 10 años, decidió apostar por su emprendimiento personal. Así arrancó con Tangará junto a dos amigas y colegas un 9 de marzo del 2020. Apenas días después se avecinó el decreto del aislamiento por pandemia y la historia se complicaría, como ya todos vivimos en carne propia.



‘‘Teníamos un colchón, un ventilador, un equipo de música y nada más. El galpón que alquilamos era gigante y no teníamos absolutamente nada’’, comenzó relatando Mica que se ingenió entonces para dar clases online y poder pagar el alquiler y ‘‘todo lo que había pedido para equipar el gimnasio’’.



Eran 3 profes y tenían entre 15 y 20 alumnas. ‘‘Para nosotros era un montón porque recién empezábamos’’, detalló quien hoy está al frente de una escuela con 18 profesionales y más 150 alumnos.



‘‘Es un sueño cumplido, siempre lo digo, lo soñé desde chiquita’’, alegó, aún con un dejo de timidez.



Es evidente que el amor por lo que hace la propulsa y al ser consultada por su próximo desafío estipuló que es ‘‘llegar a puntos de la provincia o de nuestra ciudad donde no hay estas disciplinas, o al menos no todas bajo un mismo techo’’.



En tanto, al definir Tangará la joven marcó que es un complejo artístico y deportivo con actividades como gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasia, aeróbica por ejemplo, que los posiciona como la única escuela en la región que abarca esas tres disciplinas y además las ensambla con otras actividades artísticas, como acrobacias en telas, ritmos urbanos, danzas clásicas, jazz, contemporáneo y teatro. Si bien los niños y adolescentes son el alumnado más masivo desde los 3 años, también hay grupos de adultos.

Micaela dirige hoy su propio estudio.

Los más chicos, en tanto, son los que más demandaron las clases, al menos en este comienzo de año. ‘‘Tenemos grupos de hasta 20 niños con dos profesores cada grupo. Nunca habíamos completado cupo pero este año los grupos de tres, cuatro y cinco años están casi completos todos’’ graficó Cabrera al tiempo que se mostró encantada de que cada vez más familias se interesen en hacer actividad física y en formarse de otra manera.



Con su experiencia de tener que trasladarse siempre de un lugar a otro siendo aficionada de la danza y la gimnasia por ejemplo, que suelen ir por carriles distintos, Micaela quiso ubicar varias disciplinas en un mismo lugar.



Además de lo artístico, expresivo o entretenido, cada una tiene su certificación correspondiente, por ejemplo la Federación Misionera de Gimnasia.



‘‘Todo lo que sea danza tenemos distintos avales. Desde el año pasado, por ejemplo, estamos avalados por el estudio de Flavio Mendoza de Buenos Aires. Hicimos capacitaciones todo el año con profesores que vinieron de allá y después a fin de año, las nenas que fueron parte, estuvieron en diciembre en la gala de El Circo del Ánima en Buenos Aires’’, contó Micaela. A su vez, este año redoblarán la apuesta, ya que el prestigioso estudio les ofreció ser su representación en Misiones, por lo que en agosto habrá una selección local para ser parte del sudamericano en el Gran Rex. “Hasta el año pasado el torneo era nacional, con selecciones clasificadas de cada provincia y este año nos dieron la noticia de que es sudamericano porque sumaron varios países asociados a su aval’’, especificó Micaela, dando cuenta de otro puntapié que generaron desde el espacio posadeño.



Más allá de los hábitos saludables y las experiencia que van nutriendo a los alumnos, Mica postula que el Norte es seguir siempre creciendo a la par. Así como los de danza estuvieron con Flavio Mendoza y los de gimnasia volvieron hace poco de formarse en River Plate, referente en gimnasia del país, seguramente seguirán muchas otros aprendizajes. ‘‘Buscamos que los niños puedan expresarse tal como son, que hagan lo que a ellos les gusta. La idea es que puedan llegar a lo que ellos quieran. Siempre le decimos que el límite son ellos y los vamos a acompañar hasta donde quieran y hasta donde la familia también lo permita’’, destacó la profe que extiende, cada vez más alto, alas propias y ajenas.