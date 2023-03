Los huevos de Pascua registran subas de hasta un 130%

jueves 16 de marzo de 2023 | 5:00hs.

De cara a Semana Santa, los cristianos y creyentes culminan la celebración con el día de Pascua de Resurrección. Allí, más allá de los rituales religiosos, se realiza el intercambio o regalo de huevos de chocolate como tradición. Debido a ello, los comerciantes afirman que este tipo de productos llegó con grandes subas. Aseguran que en las góndolas se encuentra el artículo, dependiendo de la marca, con precios que registran un incremento de hasta un 130% respecto de 2022. Incluso, sostienen que su venta cayó en los últimos años.



Asimismo, manifiestan que “el huevo de Pascua es un producto cada vez menos vendido pese a que el auge de su venta está en Semana Santa, ya no existen picos como años anteriores”.



Por otra parte, se encuentra el grupo de emprendedoras que aprovecha el evento para comercializar los huevos de chocolate artesanales que realizan. Para el sector, es un momento de demanda alta debido a que el huevo industrializado compite muy poco con un huevo hecho de manera casera. No obstante, también sostienen la materia prima sale el doble de caro que el año anterior.



Suba

Pablo Segovia, gerente comercial de Multiexpress en Posadas, habló con El Territorio y aseguró que “los aumentos van del 100% al 130%”. En cuanto a la expectativa de venta por los huevos de Pascua, dijo que es baja a comparación de otros años, pero que aún se desconoce porque es un artículo que se vende exclusivamente en la semana de cara al evento.



Mencionó que desde Multiexpress, la compra de este tipo de artículos es un 20% menor en cantidades respecto al 2022. Asimismo, aseguró que el producto ya está en los mostradores y esperan los días previos a Pascua para mayor demanda en los huevos de chocolate.



Segovia también contó que “la medida más solicitada por lo general es la de 75 gramos, la cual es la más vendida. Ascendiendo hasta 150 gramos, de las diferentes marcas que tenemos disponibles”. Luego, sostuvo que el huevo de 100 gramos y 150 gramos se podría compartir, siempre dependiendo de la cantidad de personas que estén en la familia y la cantidad que consuma.



Por otro lado, Hugo Tarnowski, gerente de California Supermercados, mencionó que los huevos de chocolate para Pascua son productos que en los últimos años dejaron de venderse en grandes cantidades.



Debido a ello, aseguró que este año no esperan un pico de venta por los costos y el aumento que sufrió. No obstante, detalló que días previos a cualquier festividad las ventas suben en general.



“En el caso del huevo de Pascua es un artículo que dejó de venderse en auge porque hay mucha competencia sobre todo artesanal. La mayoría de las personas compra productos artesanales. Entonces también nuestras góndolas con este tipo de producto se ajustaron a la demanda. Es decir, su consumo cambió con el tiempo. Se vende, pero menos”, expresó.



Para finalizar, acotó que esperan que para los días previos a Pascua la venta de este artículo aumente ya que aún “la circulación en la compra de huevos permanece tranquila”.



Algunos precios

Cabe mencionar, que este matutino constató que los precios de huevos de Pascua que están a la venta en los mostradores parten desde $365, el que pesa 65 gramos, hasta aproximadamente $8.000, el de 365 gramos. También hay huevos de 100 y 150 gramos que valen entre $3.000 y $4.500. Siempre el costo dependerá de la marca, tamaño y si viene con golosinas o regalo adentro.



En el 2022,un huevo de 65 gramos valía alrededor de $150, mientras que uno de 150 gramos costaba entre $1.000 y $2.000; y uno de 365 gramos valía hasta $4.500.

Las que elaboran de manera artesanal

Florencia Garrido. Pastelera profesional y docente

El espíritu de emprender es un desafío diario, quienes se dedican a tener un negocio de comida, sostienen que se trata de constancia, reinventarse y sostenerse en el tiempo. Las emprendedoras que dialogaron con este matutino, manifiestan que la demanda de huevos de pascuas es alta pese a la crisis económica y a los altos costos de los insumos.



Enseñar a emprender

En primera instancia, Florencia Garrido, pastelera profesional-docente y emprendedora, manifestó que tiene un local con venta de insumos y materiales para hacer huevos de pascua. Además, da clases para otras emprendedoras o personas que desean especializarse para su propio consumo.



“Mi idea es enseñar técnicas nuevas y modernas que les sirva a las alumnas para innovar, así poder llamar la atención y tener más ventas. Huevos con diferentes colores, con incrustaciones de frutos secos, huevos rellenos que en los últimos años vienen siendo furor, huevos trufados que tienen doble cáscara y un relleno escondido, entre otras técnicas. Además, como se enseña tema rellenos, estos también sirven para otros postres”, relató.



Luego, anticipó que el próximo curso para aprender a hacer huevos de Pascua es el 22 de marzo. “Doy clases intensivas y la mayoría de mis alumnas son emprendedoras que buscan añadir productos a su catálogo. También suelen venir mamás o abuelas que hacen para la familia”, contó la profesional. .



En cuanto a la demanda por aprender a hacer huevos de chocolate para pascuas, indicó que es alta y que al ser personalizadas- tiene hasta cinco alumnos por clase- los lugares se llenan rápido.



Sobre los precios de los huevos de chocolate artesanales, indicó que se venden a partir de $1.200 los que son clásicos; y entre $2.500 y $3.000 los huevos rellenos número 12. Aclaró que los costos finales siempre dependen de qué marca y tipo de insumos que utilice cada persona que los elabore.



Materia prima



Por otro lado, Andrea Carballo, pastelera y emprendedora, afirmó que el chocolate para hacer huevos subió el doble, así como también los insumos para la presentación de este. “Subió el chocolate, las cajas para poner el huevo adentro, básicamente todo lo que utilizamos aumentó”, lamentó.



Seguidamente, dijo que aún no sacó el presupuesto final de los huevos que va a realizar, pero compró por adelantado chocolate al por mayor debido a que le fue más económico. “El kilo de chocolate el año pasado estaba $800, este año está $1.600. Al comprar por doce kilos tiene un leve descuento, es un poco más barato”, dijo.



En cuanto a precios, aseguró que ya conoce propuestas de otras emprendedoras donde los huevos medianos clásicos salen entre $1.500 y $2.000; mientras que los huevos rellenos dependiendo de lo que lleve adentro, salen entre $2.500 y $3.500.



Por último, destacó el trabajo que requiere el proceso de huevo de chocolate artesanal a comparación de uno industrializado.



Jardín América y Capioví



En Jardín América, Cintia Aguirre, es quien desde el 2017 ofrece a la comunidad diversos modelos y tamaño de huevo de Pascua. Comentó que por el momento son muy escasos los pedidos pero que siempre hay solicitudes cerca de la fecha. “El aumento del precio se refleja en un 100% más debido a que los insumos aumentaron el doble”.



En Capioví, Gabriela Soto, contó que desde hace muchos años está ligada a la realización de huevos de chocolate. Sostuvo que hasta el momento prevalecen más las consultas que las reservas y que los precios que maneja son mayores al año pasado.

Con la información decorresponsalía Jardín América