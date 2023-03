Trascienden detalles de la segunda parte de ‘The Last Of Us’

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Con su episodio 9, la primera temporada de The Last of Us ha llegado a su fin y el debate en redes de las próximas semanas va a dejar el gran incendio de Roma en una poco más que una versión precaria de las Fallas. Tal y como ocurrió con el videojuego, los espectadores se van a dividir entre los que justifican a Joel y quienes lo condenan, justo lo que querían Naughty Dog y HBO. ¿Es un villano? ¿Hubiéramos hecho nosotros lo mismo? El tema da para hablar largo y tendido, pero también despierta la sed de respuestas.



A continuación, un repaso de todo lo que podemos esperar de The Last of Us Temporada 2.



Obviamente esto supondrá hacer algunos destripes / spoilers de The Last of Us: Parte II, la secuela del juego original, pero reduciendo al mínimo esos detalles que podrían llevar a entender la trama antes de verla; solo avisando lo más importante y en términos generales.



El salto temporal

Ahora mismo, la gran preocupación entre los fans es que hay cinco años entre la historia del primer juego y la del segundo. En ellos, el cambio físico de Ellie era de lo más notorio y pasaba de tener 14 años a 19, es decir, de ser una niña a una mujer adulta.



Se la veía mucho más fuerte y despiadada, perfectamente capaz de defenderse por sí sola. HBO no tiene intención de esperar tanto tiempo para rodar la Temporada 2 y ha dejado clara su intención de seguir contando con Bella Ramsey, quien precisamente tiene 19 años, pero fue elegida por aparentar menos. Aunque el episodio 8 y las escenas con David invitan al optimismo, está por ver si la actriz se desenvuelve tan bien en el papel como lo ha hecho hasta el momento.



Los nuevos personajes clave

La segunda parte del juego cuenta con una nueva protagonista que pilló a todos por sorpresa. Se trata de Abigail Anderson, más conocida como Abby. Es la hija del cirujano de los luciérnagas que iba a operar a Ellie, el que muere a manos de Joel y no se lleva muy bien ni con éste ni con Ellie. Profundamente marcada por aquel suceso, su historia resultará fundamental para abordar uno de los grandes temas de la secuela: la venganza.



Por otro lado se ecnuentra Dina, el interés amoroso de Ellie. Tras lo acontecimientos de esta primera temporada, Joel y la joven se asentarán en Jackson, el pueblo por el que pasaban en el episodio 6, y será allí donde Ellie conozca a Dina.



De hecho, será ella la que acompañe a nuestra protagonista en su próxima aventura. Dina y Jesse, otro habitante del pueblo con el que la historia no hace sino complicarse, pues se trata del ex novio de Dina y (spoilers menores) la dejó embarazada. Un triángulo amoroso que deberá dejar sus diferencias a un lado para sobrevivir.



HBO tiene por delante un casting de lo más complejo, pues tendrá que encontrar a los actores idóneos para Dina y Jesse, así como para el grupo de Abby, con quien se enfrentarán (y donde destaca Lev, personaje transgénero que, al igual que la figura de Abby, recibió toda clase de acoso y amenazas por parte de los fans de Ellie). Pero la cosa no acabará ahí, pues si en la primera temporada había facciones como los caníbales de David, en The Last of Us: Parte 2 los grupos de ese tipo se multiplicarán, como los serafitas, un culto primitivo que va a la caza de unos y otros.



Joel y Ellie, distintos

La mentira con la que acaba la primera temporada de The Last of Us pasará factura a la relación entre Joel y Ellie. De ser inseparables a casi no poderse ni ver, al menos Ellie, quien se mostrará tirante y dolida por lo sucedido rara vez coincidan. Ella no hubiera elegido lo mismo y no es capaz de perdonarlo (otro tema clave de la segunda parte, el perdón).



A través de varios flashbacks se podía entender qué había pasado entre ellos durante los cinco años sucedidos entre ambas entregas, cómo se había enterado Ellie de todo y cómo reaccionó. También veremos la forma en que Joel se lo contó a su Tommy, su hermano, quien volverá junto a su esposa (e hijo) para la segunda temporada.



Una muerte que dará qué hablar

The Last of Us: Parte II tiene la venganza como uno de sus temas principales. Porque Abby buscará vengarse de Joel tras lo sucedido con su padre.

La serie de HBO está adaptada en el videojuego del mismo nombre.

El personaje de Abby, al que los jugadores del videojuego están obligados a controlar, mataba al protagonista del original y su venganza daba paso a la de Ellie, aún más sangrienta y terrible.



La joven se veía entonces envuelta en una terrible vorágine de odio y rabia que la llevaba a cruzarse el país y de la que debía aprender a salir para cumplir ese dicho que reza “antes de venganza, cava dos tumbas”. Que suceda o no la venganza es una gran incógnita de la serie.



Lo cierto es que en la segunda temporada de The Last of Us se verán las consecuencias de las elecciones de Joel durante la primera. ¿Acaso alguien cree que los Luciérnagas sobrevivieron tras semejante fracaso? ¿Quién los sustituyó?



Desde luego, con todas estas claves y novedades, si HBO y Craig Mazin lo hacen igual de bien, la Temporada 2 tiene mimbres para ser aún más apasionante que la primera.