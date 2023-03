Piqué habló por primera vez sobre la canción de Shakira con Bizarrap

martes 14 de marzo de 2023 | 9:15hs.

A dos meses del lanzamiento de la canción de Shakira y Bizarrap que revolucionó los ránkings musicales, Gerard Piqué dio una entrevista y habló del tema que lo tiene como principal protagonista y en el que la cantante colombiana lo hace responsable del fracaso de su matrimonio.

El exjugador del Barcelona aseguró que pasa por un buen momento personal después de su separación con la artista y señaló que su único objetivo es que sus hijos “estén bien”.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, dijo Piqué al programa de radio El Món a Rac1 cuando le preguntaron si había escuchado la canción de su exmujer y el productor argentino Bizarrap.

Por otro lado, defendió el exfutbolista defendido la decisión de que su hijo Milan (el mayor) participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con 12 equipos presididos por ‘streamers’ o conocidos exjugadores como Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Agüero. La aparición pública del niño había molestado a Shakira, quien le había pedido no exponerlo.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las cosas de una manera que intento sea la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, indicó.

Shakira lanzó una brutal frase sobre Gerard Piqué en el programa de Jimmy Fallon

Shakira y Bizarrap se presentaron en The Tonight Show, el ciclo de Jimmy Fallon, y no solo arrasaron con el rating. Explotaron la tribuna al ritmo de la “Music Sessions #53″ y no faltaron los palitos contra Gerard Piqué, en quien se inspiró la artista para escribir la letra de esa canción, que ya cosechó cuatro Récord Guinness.

“Había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Es una manera sana de canalizar mis emociones. Es un himno para muchas mujeres. Muchas se ven identificadas por lo que yo pasé”, sostuvo. Acto seguido, apuntó contra el exfutbolista, que la dejó por Clara Chía Marti: “Muchas fans habían pasado por el mismo trago y se dio una hermandad entre mujeres que piensan de la manera que yo pienso, que sienten como yo siento y que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo”.