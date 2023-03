Consumos problemáticos: la mitad de los pacientes deja el tratamiento

domingo 12 de marzo de 2023 | 3:00hs.

El problema de los consumos problemáticos es muy complejo y resulta de una múltiple concurrencia de factores individuales, sociales, familiares y culturales. Además, las circunstancias referidas a la lejanía de los centros asistenciales en relación a los domicilios de los pacientes, hacen que seguir los tratamientos no sea tarea fácil. Por esta problemática desde el Ministerio de Prevención de Adicciones se busca dar respuesta a través de la descentralización del servicio y un enfoque integral comunitario que consiga la contención de la persona con consumo para su recuperación.



"Nosotros tenemos, lastimosamente, una adherencia al tratamiento de un 51%, es decir, que la mitad no adhiere. Pero en muchos casos si es buena la primera consulta de aquel que viene a pedir ayuda resulta, a veces necesita esa palabra de un profesional, sobre todo en aquellos que no tienen todavía una dependencia de la sustancia", explicó en diálogo con El Territorio, Samuel López, titular de la cartera de Prevención.



Y agregó: "Por eso trabajamos con la red de unidades móviles, también llamando por teléfono al paciente recordando el turno. Hay toda una estrategia detrás porque los números nos marcan que debemos ocuparnos". Para tener una idea sobre la demanda "en lo que son datos estadísticos el año pasado, respondimos a unas 30 mil atenciones, sobre todo en Capital y zona Centro".



La red del trabajo que articula con la cartera preventiva es extensa y está conformada por centro de asistencia, así como, distintos actores de la sociedad civil. En Misiones hay 70 dispositivos para el abordaje de los consumos problemáticos en todos sus niveles distribuidos por una amplia variedad de municipios de la tierra colorada. También están en funcionamiento 25 dispositivos del Sedronar.



De todos estos, el 55% de los espacios pertenece a la categoría de instituciones públicas tanto municipales, como provinciales y nacionales. El 25% grupos terapéuticos de autoayuda, 9% comunidades de Fe, 7% asociaciones y ONG y 4% instituciones que trabajan en el ámbito barrial comunitario.



En este sentido, López explicó que la principal estrategia luego de la pandemia es descentralizar el servicio y la atención para que la población no tenga que viajar a los grandes centros urbanos, cosa que de por sí anula toda posibilidad de tratamiento y control. "Con los espacios móviles que visitan las localidades, tenemos un grupo de acompañantes terapéuticos, psicólogos y trabajadores sociales, entonces no hace falta que las personas se trasladen hasta manantiales para hacer la consulta ambulatoria y hacer el tratamiento".



En la provincia 17 departamentos y un total de 21 municipios, siguiendo con la tendencia a concentrarse en los municipios cabeceras tendrían al menos un dispositivo en la atención y prevención de las adicciones y consumo problemático.



"En 2022, el 87% de las atenciones tuvo que ver con el centro Manantial en la zona Capital, para mí la mejor estrategia es descentralizar y que no todo se tenga que resolver en Posadas. De hecho hoy, lo único que se está resolviendo en Manantial es la internación", añadió.



Es importante destacar que el abordaje asistencial puede ser realizado únicamente por un equipo interdisciplinario y especialistas de la salud, se da en pacientes que ya se encuentran en situación de adicción y que requieren no solamente una contención espiritual, psicosocial sino también médica.



Puntos Preventivos

Por otra parte, haciendo foco en llegar a las personas existen los Puntos Preventivos y Asistenciales (PPA) que buscan "generar espacios de escucha, contención, asesoramiento y articulación, fortaleciendo los factores de protección y promoviendo espacios de integración que ofrecen la posibilidad de ser incluidos socialmente".



En lo que respecta al departamento Capital, el PPA Sol de Misiones tuvo, el año pasado, 485 participantes de los cuales 56% fueron mujeres y el 44% varones, en tanto se dio respuesta a 219 familias. Cabe destacar que los PPA también buscan dar respuestas a las necesidades comunes de los vecinos. En esta línea, el PPA San Gerardo recibió 25 demandas comunitarias, entre las que se desagregan el asesoramiento de intervención en consumo de alcohol, solicitud atención psicológica, entre otras.



Deserción escolar

Según puntualizó el Ministro la deserción escolar ocurre, con mayor frecuencia, en primer y segundo año del secundario. "El chico que no está en la escuela, está más expuesto a riesgos. Sin embargo, las escuelas y los lugares de fe son los espacios que más recorrimos. Ahora empezaron las clases y muchos establecimientos nos están pidiendo capacitación y sensibilización", expresó López con entusiasmo de que se puedan tocar temas como los consumos problemáticos en las escuelas de la provincia para prevenir.



"Es la preadolescencia, antes se creía que había que comenzar a trabajar en los últimos años del secundario pero ya es muy tarde. Para la población de los primeros años del nivel medio, vamos a elaborar un programa preventivo que se llamará ‘Crecer en Prevención’ junto con los hogares de día".



Previo al arranque de clases, el área del Gobierno estuvo trabajando con colonias itinerantes durante el verano, para acompañar a las familias con espacios recreativos que también hacen al abordaje integral.

El Cemoas registró 248 ingresos

El Cemoas es un espacio preparado para la atención rápida de niños, niñas y adolescentes (NNYA) en conflicto con la ley, que, a partir de una evaluación técnica profesional, realiza un abordaje familiar con un equipo interdisciplinario. Durante segundo semestre del 2022 se registraron un total de 248 NNYA que ingresaron, de los cuales 233 NNyA ingresaron una sola vez y 21 NNyA ingresaron más de una vez. A su vez, el 94% de las personas que ingresan son varones. Por otra parte, el 79% de los jóvenes mencionan estar atravesando una situación de consumos problemáticos, mientras que un 18% no refiere datos al respecto.