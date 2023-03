Huevos y pollo, con subas por menos producción y amenaza de gripe aviar

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Pese a que la gripe aviar aún no llegó al sector avícola misionero, ya comenzaron los efectos con las subas en los productos como pollo y huevos. De esta manera se suma a la menor producción que venía registrando estos dos productos. Se le añade la demanda de cara a Semana Santa.



Ambos componentes pueden producir escasez de estos alimentos, según los comerciantes.



En las pollerías de la ciudad, indican que “hay incertidumbre debido a las restricciones que sacó el Senasa”. Mientras que en el sector de venta de huevos manifiestan grandes consumos sin descartar algún tipo de faltante.



En tanto, a los aumentos debido a la mortandad de aves e incertidumbre por la aparición de la influenza, también está el alto consumo de estos alimentos indispensables a menos de un mes de Semana Santa.



Alta demanda

Este matutino hizo un relevamiento en varias pollerías y lugares de venta de huevo, y se detectó una fuerte circulación de clientes a modo de prever una posible escasez de pollo y huevo.



En cuanto a los incrementos, ya es notable en las góndolas que el pollo subió hasta $150 por kilo. Anteriormente costaba entre $400 y $450 y en la actualidad cuesta entre $480 y $550. El huevo aumentó $200. Valía $1.000 y ahora está $1.200 en los comercios con precio actualizado.

El kilo de pollo tuvo un nuevo aumento y ahora vale entre $480 y $550.

Al respecto, Alba González, vendedora en una reconocida huevería de Posadas, indicó que no tienen mayores problemas con el tema de gripe aviar. Destacó que la producción de aves se mantiene resguardada y con los protocolos de bioseguridad correspondientes para evitar que la enfermedad entre a los galpones.



No obstante, mostró su preocupación por la fuerte demanda y las grandes ventas de huevo en el último tiempo. “Tratamos de medir los huevos, sale un cajón por día y mayormente para las 10 de la mañana ya no tenemos más stock”, sostuvo.



Además, añadió que cada vez es mayor la solicitud del producto y estiman que antes de Semana Santa aumente el flujo.



“Es impresionante cómo los clientes están comprando. Por ello estamos midiendo la producción porque no queremos que falte para Semana Santa”, expresó.



Este medio pudo constatar la fila de ciudadanos que esperaban para ingresar al local bajo el sol cerca de las 9 y 30 de la mañana. A las 10, González aseguró que ya no había más mercadería por lo tanto invitaba a los clientes a volver al día siguiente cerca de las 6 de la mañana.



Cabe recordar que hace dos semanas atrás este matutino dialogó con Sergio Urich, responsable de Huevo Campo, quien indicó que había faltantes.



En aquel momento, explicó que la falta de mercadería se debía a la renovación del plantel de aves. Detalló que suele reponerse en períodos de poca demanda, “algo que este año se complicó porque la venta no cayó, la producción no tuvo mermas y la demanda se mantiene positiva desde el año pasado”.



También dijo que deben prever el stock de huevos de cara a Semana Santa.



La semana pasada el maple de huevos valía $1.000, a partir de esta semana comenzó con un nuevo valor de $1.200. Sin embargo, en algunos comercios no se actualizaron los precios.



Es así que en un autoservicio, Claudia Peréz relató que “el maple de huevo continúa a $1.000 porque todavía no renovaron el cajón y pese a la venta positiva no se vendieron todos”.



Aclaró que son huevos medianos y no salen tanto como los de tamaño más grande. Agregó que la semana próxima tendrá un valor actualizado.



Pollo

En cuanto a las pollerías, se observó que la semana pasada el kilo del pollo costaba entre $400 y $450.



A partir de esta semana aumentó y vale entre $480 y $550. No obstante, siguen las promociones de tres kilos de pata muslo entre $1.450 y $1.600. Por otro lado, en algunos comercios los clientes llevaban el producto en cajas. La misma trae quince kilos de pollo y vale entre $6.700 y $7.200, dependiendo del comercio.



Al parecer muchos se están aprovisionando en grandes cantidades ante la incertidumbre de la gripe aviar. Al respecto, Mariela Paredes, vendedora en una pollería, expresó: “Hay miedo porque se trae el producto de otros lados. Desconozco si las medidas se están cumpliendo al pie de la letra, pero todavía podemos abastecernos”.



Remarcó que la incertidumbre por saber qué pasará hace que el producto aumente de por sí.



Contó que la carne de pollo que venden proviene de Buenos Aires y hasta el momento se bajó la mercadería sin inconvenientes.



Tras ser consultada por las ventas, dijo que “es una carne que siempre se vende. Sobre todo en esta época de Cuaresma”.



Por último, acotó que posiblemente antes de Semana Santa haya una leve suba. “Algo que sucede todos los años previo a los grandes eventos. Como ya aumentó, la próxima suba será más leve o eso esperamos”, cerró.



Consumo y restricciones

Por otra parte, el director regional para la zona de Corrientes y Misiones del Senasa, Pedro Méndez, aclaró que todo lo que sea para consumo sigue su transcurso normal. Al mismo tiempo, manifestó que comer carne de ave o huevo no es perjudicial y es seguro.



Como se viene informando luego de ser declarada la emergencia sanitaria por influenza aviar altamente patógena, se establecieron algunas restricciones. Se prohibió en todo el territorio Nacional la realización de exposiciones, ferias, eventos y actividades recreativas que impliquen concentración de aves domésticas, silvestres y ornamentales. Al igual que la prohibición de la venta de aves vivas.



En tanto, “la enfermedad no se transmite al consumir un producto pero sí al contacto directo con el ave enferma. Es decir, se puede contagiar de persona a persona pero sí esta no toma los recaudos previo contacto con ave infectada”, dijo.



Méndez

Luego, manifestó que actualmente hay 40 casos y todos fueron atendidos con la realización de vigilancia en la zona. Hizo énfasis en que se debe prestar atención a las medidas de bioseguridad.



Sobre el trabajo que se viene realizando en la frontera de la tierra colorada, remarcó que aún no hay casos confirmados en Paraguay y Brasil pero que igualmente se está haciendo un refuerzo de la frontera y de las barreras. “Es importante tomar los recaudos necesarios y notificar al Senasa”, finalizó.



Cabe remarcar que la gripe aviar es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a aves como gallinas, patos, entre otras aves silvestres.



Los expertos afirman que no se contagia a través del consumo de carne o aves. Los más expuestos son las personas que trabajan y tienen contacto directo con este tipo de animales.



Según indicó el director regional del Senasa para Corrientes y Misiones, Pedro Méndez, hasta el momento se reportan casos en 10 provincias.



También se confirmó la muerte de más de 220.000 aves en un establecimiento de Río Negro y de 20.000 en una granja avícola de Mar del Plata.

Medidas de prevención de la gripe aviar

Según Pedro Méndez, director regional del Senasa de Corrientes y Misiones, las medidas que dictamino el Senasa son estrictas por la peligrosidad de la enfermedad en las aves. La cual puede ser contagiada a las personas en el caso de un contacto directo con el ave enferma. Por ello, insistió en los reguardos y prevención de cuidados de biodiversidad.



Al igual que la notificación inmediata por un posible caso sospechoso. En cuanto a la ciudadanía, también solicitó que la población esté alerta si ve una ave silvestre con signos raros. Mencionó que los canales de notificación son a través de WhatsApp. Medio exclusivo para la influenza y es 1157005704 o se debe acercar a la oficina del organismo, o descargarse la aplicación del Senasa. Cabe mencionar que el pasado 16 de febrero se publicó en el Boletín Oficial la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. La normativa faculta al Senasa a propiciar las medidas de control, prevención y vigilancia, adoptando acciones sanitarias extraordinarias que contribuyan a mantener el estatus sanitario del país respecto de la influenza aviar.

Refuerzos en medidas de prevención

El director regional para la zona de Corrientes y Misiones del Senasa, Pedro Méndez, contó en programa Acá te lo Contamos por Radiactiva de El Territorio, que hasta la actualidad Misiones no registra caso positivo de gripe aviar y que las medidas de prevención son porque la enfermedad del ave es altamente patógena y grave.



En tanto, explicó que “la gripe aviar es una enfermedad que es altamente patógena para las aves y produce mortandad, es por ello que el Senasa dispuso medidas y resoluciones donde se declara la emergencia y recomendaciones extraordinarias para evitar que la enfermedad avance”



“Lo importante siempre en estos casos es notificar, lo que se busca es siempre la detección temprana de un caso, cosa que la enfermedad pueda ser contenida en ese lugar y no avance”, remarcó.



Seguidamente, detalló que en Misiones no hay casos positivos a la fecha. No obstante, aclaró que se atienden las sospechas con el personal de Senasa, quienes están a disposición todos los días de la semana. Sostuvo que desde hace dos días no hay nuevos casos positivos.



Prevención

Méndez destacó que detrás de la labor del Senasa existe un trabajo en conjunto con otras instituciones como el Inta, el Ministerio de Ecología, Agro, Salud Pública y Educación.



“Se atendió alrededor de diez sospechas y se tomaron cuatro muestras. Todas dieron negativo. Lo que no amerita tomar muestras es porque se descarta en el momento que el caso es negativo”, mencionó.



“Hay que destacar mucho la labor que vienen haciendo cada uno de los profesionales que integran el Senasa, atendiendo y aconsejando a la población y a los productores sobre los cuidados que deben tener para evitar que sus aves de granjas se contagien”, expresó.



Según Méndez, el último relevamiento detectó un caso positivo en Chaco. Población más cercana a la tierra colorada. Luego, explicó que a partir de la detección se hace un rastrillaje epidemiológico. “Se buscan aves que estén alrededor de un caso positivo en un radio de 10 kilómetros para hacer los estudios clínicos y en caso necesario tomar de muestras y poder eliminar ese brote”.