sábado 11 de marzo de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

Cupido: Tini Flowers: Miley Cyrus Yo te diré: Lali, Miranda! Bzrp Music Sessions Vol. 53: Bizarrap, Shakira Vamos a la Playa: Oscu, Ruggero, Migrantes, Valdi Bora bora: Abraham Mateo, L.Fonsi La bachata: Manuel Turizo Frío: Nicki Nicole Corazones rotos: Lola Índigo, Luis Fonsi Ambulancia: Camila Cabello, Camilo

Juan Carlos, Luis y Carlos Medina, alegres y distendidos en la noche capitalina.

Melina Gianela, Joel Martínez y Marina Martínez en una cena familiar.

Baty Luco y Lucas Azar compartieron charlas y unos buenos tragos en la Costanera.

Luis Menafra y Luis Avola no se privaron de nada a la hora de la cena.

Caminar para liberar estrés, la nueva tendencia

Con la tendencia en alza de priorizar el bienestar, tanto físico como mental, la práctica sencilla de caminar un poco cada día puede ser clave para liberar la mente y desestresarse. Gracias al ejercicio físico, se genera un efecto de sentirse bien, que resulta en mejorar el estado de ánimo gracias a salir de la rutina y despejarse.



Con esa premisa, recientemente se ha popularizado una tendencia en TikTok, llamada #MentalHealthWalk o #HotGirlWalk. Esta práctica consiste en salir a andar cada día un rato con tal de dejar la mente en blanco y concentrarse en objetivos personales. La viralización de esta tendencia ha animado a las generaciones jóvenes a caminar, así como a utilizar el ejercicio físico como una práctica regular con tal de mejorar su estado de ánimo y focalizarse en sus objetivos.

Dos argentinos innovan con un videojuego retro y tenebroso

Cada noche, Julia tiene la misma pesadilla. En ella ve a su ex novio Iván siendo atacado y despedazado por horribles criaturas. Preocupada, y al no poder comunicarse con él, Julia decide ir al departamento del muchacho del cual todavía conserva una llave. Allí, descubre que los monstruos de sus sueños en verdad existen y que tienen cautivo a su ex. Entonces, deberá adentrarse en un oscuro y peligroso mundo para salvarlo.



Así comienza Tenebris Somnia, un revolucionario videojuego que está siendo desarrollado en el país por dos argentinos: Andrés Borghi, director de cine y animador, y Tobías Rusjan, diseñador y artista gráfico.



El juego retro con elementos modernos que será distribuido por la empresa argentina Saibot Studios, tiene previsto su estreno para mediados o finales del 2023 en varias consolas y plataformas.