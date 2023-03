Metalúrgica y un concierto a puro power por su 10° aniversario

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La banda posadeña Metalúrgica, un cuarteto heavy y con mucho power, celebra 10 años de trayectoria rockera. El aniversario se festeja con un evento que se llevará a cabo hoy en el Templo del Rock, con una apuesta que incluirá bandas invitadas y cantina, entre otras opciones para disfrutar de la noche.



Se trata de una carrera ininterrumpida, y aunque desde los inicios hasta la actualidad el único miembro vigente es el fundador -Fabián ‘Topo’ Ydalgo- Metalúrgica viene sonando sin pausa y con estilo propio en la escena del under regional.



“Estamos muy orgullosos, no es fácil sostener durante 10 años una banda, sobre todo en este género. Así que estamos muy contentos de nuestra trayectoria y por eso también decidimos hacer un poco de ruido en este día, para celebrar con toda la gente que nos banca desde que empezamos a transitar este camino”, expresó el Topo Ydalgo, en diálogo con El Territorio, en la previa de la presentación



Sobre los primeros pasos de la banda en el circuito rockero, señaló: “Arrancamos en el 2011, a fines de ese año, como un proyecto de hobbie. Venía tocando en otras bandas pero después me lancé con una apuesta personal. Encontré amigos con las mismas ideas que yo y así empezamos. Con el tiempo, a la gente le empezó a gustar nuestra música, nos acompañaban. Empezaron a surgir fechas, a invitarnos a eventos, grabamos un disco; de a poco todo se fue dando en estos años y estamos muy contentos de hoy seguir apostando al proyecto”.



Ahora, con un disco logrado, un público que se hace presente cada vez que tocan y sobrada experiencia en la movida, destacan que el festejo se disfruta al doble; no sólo por la carrera que logró hacer el grupo durante estos años sino también por la vigencia y permanencia en el circuito under, algo sostenido con mucho esfuerzo y contancia.



“La movida en Misiones está un poco apagada, las bandas y la concurrencia de la gente es menor a la de años anteriores, sobre todo porque la música que hacemos tiene un público muy específico. Así que lo sentimos como un festejo doble porque es un esfuerzo muy grande sostener un grupo durante tanto tiempo y seguir llegando al público como llegamos”, reflexionó el músico.



Con estilo propio y trabajando en un nuevo disco, siguen un camino que aún tiene mucho por recorrer: “Disfrutamos lo que hacemos. Creo que uno toca para uno mismo y para el público que disfruta de esta música. Buscamos que tanto Metalúrgica como los espectadores disfruten del momento, eso es lo que nos caracteriza, así que hay banda para rato”, resaltó con entusiasmo.



Además de los cumpleañeros, esta noche, en La Bionda (Avenida Mitre 2470) también actuarán las locales Mount Depresion, Hate in Blood y Steel. Y, como invitada especial estará Nefastus, oriunda de Formosa. En tanto, los anfitriones serán los encargados de cerrar la noche.



Las entradas anticipadas siguen disponibles hasta hoy, en La Bionda. También se podrán adquirir entradas en puerta. Está pautado que el evento comience a las 22.

