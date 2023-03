El ahorro en ladrillos motivó una suba del empleo en la construcción

miércoles 08 de marzo de 2023 | 3:30hs.

El sector de la construcción en Misiones viene atravesando un proceso de recuperación desde la pospandemia, con números positivos y generación de puestos laborales. Desde la Cámara que nuclea al sector afirman que se debe en gran parte a las obras públicas que se encaran en la provincia, pero también a los privados, que deciden apostar al ahorro en ladrillos ante la incertidumbre económica. Es que cada vez son más quienes temen las pérdidas financieras que puedan ocurrir en cuanto a la variabilidad de la moneda en torno al dólar, por lo que prefieren invertir de forma más segura en bienes inmuebles.



Esto hizo que durante el 2022, Misiones alcance los 10.000 obreros de la construcción trabajando a pleno, cifra que no se alcanzaba desde al menos siete años. En tanto, durante los primeros meses del año, el sector continúa en la misma línea, con proyecciones positivas en el corto y mediano plazo.



Esto va en sintonía con los números que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), desde donde se observó un alza en las cifras que venía manejando el rubro en cuanto a ventas de materiales. Tras las constantes caídas, se vio un aumento del 2,6% en la actividad durante enero, en comparación con el mismo mes del año anterior (ver El Indec registró).



Positivo panorama

El presidente de la filial misionera de la Cámara Argentina Construcción, Nicolás Dei Castelli, especificó a El Territorio los números que dan cuenta de un crecimiento importante en el sector, no desde el consumo de materiales, sino desde el factor humano, con la creación de puestos laborales en el rubro.



Indicó entonces que se viene dando una constante generación de obras públicas y privadas, que derivan en empleo. “La última medición dio un total de 9.400 puestos de trabajo en diciembre. En enero se reacomoda un poco las cosas, pero se continúan las obras de ejecución de viviendas desde el 2022 y se firmará contrato por 640 viviendas más, que será un impacto en la mano de obra para nuestro rubro en la provincia. Y además se continúan con las obras financiadas por el Estado provincial”, especificó.



En lo que refiere al privado, afirmó que “va también recuperándose porque hay mucha demanda de departamentos. Vemos que va repuntando porque es la forma de ahorro para mucha gente, se ahorra en ladrillos, por todos los problemas que se presentan por la diferencia cambiaria. La cotización del dólar oficial y el dólar paralelo que está casi al doble, hacen que la gente elija invertir en ladrillos, lo que genera mucho movimiento”.



Los meses de cuarentena estricta significaron un parate y la desesperación del sector ante la imposibilidad de trabajar. No obstante, desde el retorno a la normalidad, “todo fue positivo para la provincia”, adujo Dei Castelli.



“La última vez que alcanzamos los 10.000 puestos en la provincia había sido hace como casi siete años y en 2022 a mediados conseguimos tener 10.300 puestos. Así que estamos bien, podemos estar mejor, pero vamos esperando a ver como mejoran las condiciones”, recalcó.



Por su parte, Julio Resek, presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (Cameca) determinó que el sector pyme mide en función de la mano de obra genuina, denominada empleo verde. Al respecto, dijo que “en 2015, alcanzamos le pico máximo de 15.000 puestos de trabajo directo, además tenés los indirectos al ser la madre de todas las industrias, como areneras, piedras, arcillas para ladrillos, machimbres, cerámicas, lo que trae empleo verde también”.



En tanto, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, coincidió al explicar que “a principio de 2020 hubo un pico mínimo de 5 mil y en estos dos últimos años hubo políticas de generación de empleo, con obras realizadas por las pymes y se duplicó. Llegamos al año pasado con 10.000 obreros”.



“Tenemos buenas proyecciones para el resto del año con viviendas, caps, espacios maker, reparación de escuelas, más escuelas nuevas”, apuntó. Y añadió que “soy optimista y en Cameca siempre armamos espacios de trabajo, con temáticas en articulación público-privada para las pymes. La situación está dada para alcanzar el pico nuevamente, los organismos escuchan, tienen puertas abiertas y se los ve trabajando, creo que de seguir así se podría, ya que en dos años duplicamos”, sostuvo.



Afirmó que “al ser la construcción la madre de las industrias, la obra pública hace un derrame en inversiones en la obra privada. Todas las obras son necesarias, las grandes y las chicas. Siempre que se invierta en las pymes derramará capital para mover toda la economía”.



La inflación como condicionante

Más allá de los buenos tiempos, Resek dijo que “se siente muchísimo, las obras se hacen a varios meses y si no actualizás los precios quedan desactualizados”. “Dentro de Cameca tenemos convenio con la Unam y elaboramos el índice de conformidad que la evolución de producción, capacidad ociosa de las empresas y la variación de costos. En enero vemos que influye la variación de costos, pero hay optimismo en las empresas porque hay trabajo”.



De igual manera, desde la Cámara de la Construcción ven con preocupación los números de inflación, ya que es uno de los mayores condicionantes. Influye tanto en las obras privadas como públicas. “En el privado, impacta porque es complejo invertir y en el público, por las variaciones importantes que hay en los contratos”, explicó Dei Castelli.



Por ello también, aseveró que es complejo proyectar a largo plazo, teniendo en cuenta también las elecciones provinciales y nacionales, “pero por lo menos hasta mitad de año creemos que va a seguir bien, después dependerá de muchos factores”.

El Indec registró un aumento en el Índice Sintético de la actividad

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer ayer por la tarde los números referidos al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción y respecto a los puestos de trabajo del sector privado del mismo rubro.



Sobre éste último, en diciembre de 2022, se registró una suba de 15,8% con respecto al mismo mes del año anterior en todo el país. En el acumulado de 2022, este índice creció 16,0% con respecto al mismo período del año anterior, informó el Indec.



Mientras que el índice de actividad de acuerdo al nivel de consumo de materiales, se ubicó en el mes de enero con una alza respecto al mismo mes del año pasado, del 2,6%. De esta forma, se cortó la racha de caída que venía teniendo el sector de forma consecutiva.



A su vez, el índice subió al 4,3% en la variación respecto del mes anterior, en este caso diciembre, y lo hizo por primera vez en los últimos seis meses, de acuerdo a lo que se informó.



Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en enero de 2023 determinan, con relación a igual mes del año pasado, incrementos del 26,3% en hormigón elaborado; 15,8% en el resto de los insumos (incluyendo grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción) y 11,4% en yeso.



En tanto, las subas fueron seguidas por otros ítems como 10,9% en placas de yeso; 10,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 9,2% en cemento portland; 7,9% en asfalto; 5,0% en pinturas para construcción; y 2,7% en hierro redondo y aceros para la construcción.



Mientras tanto, también se observaron disminuciones de 26% en pisos y revestimientos cerámicos; 20,8% en artículos sanitarios de cerámica; 13,5% en ladrillos huecos; y 8,7% en cales.