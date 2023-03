Alta demanda en las Aulas Talleres Móviles: ya hay más de 400 inscriptos

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Hace algunos días se abrieron las inscripciones para las Aulas Talleres Móviles (ATM) en varias localidades de la provincia. Con algunos de los cursos disponibles contabilizados, la cifra de inscriptos ya superó los 400. La convocatoria estará abierta hasta el 13 de este mes, mismo día que comenzará el dictado.



En este contexto, Jéssica Bothner, coordinadora de las ATM, en diálogo con El Territorio comentó que “el taller más elegido es el de gastronomía en sus dos aulas en la provincia que están en Oberá y en El Soberbio. Además tiene más instructores y por ende también más cupos”.



Reguladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) y coordinadas por la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, estas propuestas formativas gratuitas buscan incentivar, promover y asegurar el acceso a la formación profesional y a la capacitación laboral en todo el país. Se trata de estructuras transportables que se sitúan por el período de dos a cuatro meses en cada localidad y actualmente se encuentran disponibles en la provincia las especializaciones en educación agropecuaria (apicultura y piscicultura), gastronomía, instalaciones domiciliarias, refrigeración y climatización; reparación de autos y energías renovables.



El año pasado alrededor de 1034 personas accedieron a formación técnicoprofesional y de oficio y solamente en el último semestre 460 egresaron. Esperan que con los nuevos talleres implementados y la suma de un segundo nivel para quienes quieran seguir el camino de formación, el número de alumnos sea mayor.



Siguiendo la línea, la coordinadora explicó que en la localidad de San Vicente están las aulas de refrigeración con un cupo para 80 alumnos y ya contaron a 55 inscriptos. Según destacó, la mayoría del interés por los cursos, se vuelcan a los que están relacionados a la cocina.



“Abrimos las inscripciones de gastronomía y en El Soberbio el cupo ya está completo con los 150 aspirantes mientras que en Oberá hay 95 hasta el momento. En cambio en refrigeración el número de la matrícula es de 55 y en energía renovables alrededor de 30”.



Asimismo, reflexionó que la carrera de Chef o relacionadas, son bastante costosas, por lo que los cursos se erigen como alternativa interesante dado que son gratuitos. Aparte de la inscripción necesitan llevar cofia o pañuelo y delantal.



En Oberá los talleres informáticos resultaron favorables, pese a la cantidad de carreras relacionadas que existen allí, resaltó la encargada. En este ciclo, buscarán la posibilidad de incorporar robótica, aunque aún no hay cupos habilitados porque está en proceso la contratación de instructores y demás.



“El año pasado además trabajamos con Silicon con algo de programación y este año estamos analizando que más sumar teniendo en cuenta las necesidades que surgen”, agregó Bothner.



Salida laboral

En su mayoría, los cursos tienen una rápida salida laboral y en gastronomía la mayoría de los egresados emprenden. “Los alumnos en base a lo que aprenden en las aulas, comienzan a vender en sus casas y no necesitan tener grandes herramientas o máquinas. La inversión inicial sería la cocina y los insumos para empezar de a poco y luego, van creciendo”, subrayó la encargada.



En sintonía, añadió que muchos se compraron hornos pizzeros, hornos con vector, freezer y heladera a partir de la producción propia y venta. Arman un taller o una pequeña cocina en sus hogares con la ganancia que van teniendo y con el tiempo, lo van ampliando.



Asimismo, Bothner sostuvo que “los inscriptos varían en edad según el taller que eligen. En instalaciones domiciliarias la mayoría tienen más de 40, gastronomía entre 25 y 30, en líneas generales hay de otras edades también pero eso es lo que se repite”. Hay cursos que no los eligen quienes recién egresan del secundario y otros sí. El de electricidad es el más elegido por esa franja.



En cuanto a los talleres gastronómicos el 95% son mujeres; sin embargo, en instalaciones domiciliarias, refrigeración y automotores hay un menor número de interesadas.



Estas aulas también dan la posibilidad para los habitantes de pueblos vecinos que quieran formarse. “El año pasado estábamos en San Vicente y venían alumnos de San Pedro y otros parajes. Este año vamos a tener el curso de instalaciones en colonia Aurora, el año pasado estuvo en Santa Rita. Entonces la gente puede trasladarse para hacer el curso inicial o para seguir en el nivel II y reforzar el conocimiento”, indicó la coordinadora.



En este sentido, también comentó que en ediciones anteriores contaron con aulas en Wanda y hubo chicos que iban desde Eldorado los dos días de clase a la semana.



En relación a los horarios explicó que generalmente los talleres son en horarios de la tarde, excepto el de gastronomía que por la demanda, se realizan por la mañana.

El tráiler recorre varias localidades y permanece allí según la demanda.

“Esperamos aumentar la matrícula este año y vemos que por la cantidad de inscriptos la cifra se va a ampliar. De todas maneras, apuntamos más a la calidad del egresado que a la cantidad. Hay talleres que recién estamos lanzando y todavía no contamos los cupos ocupados”, dijo la referente de las ATM.



Además adelantó que “este año apuntamos a mejorar el nivel de enseñanza y proyectamos agregar el nivel II de cocina y pastelería especializada. También llevaremos el de energías renovables a otros lugares del interior”.



Talleres disponibles

Estos espacios permiten que en tan sólo cuatro meses los postulantes puedan tener conocimientos prácticos como para obtener una salida laboral o asociarse para realizar un emprendimiento. Con el requisito primordial de que todos los aspirantes sean mayores de 18 años, el 13 de marzo comenzarán las actividades en algunas ATM, que aún están con inscripciones abiertas (hasta que termine el plazo o hasta agotar cupo). Entre ellas se encuentran las ofertas para instalaciones domiciliarias; apicultura y piscicultura con base en Colonia Aurora. Por otra parte en San Vicente estará el curso de refrigeración, el de energías renovables en Puerto Esperanza y gastronomía en Oberá y El Soberbio.



En tanto, el taller de automotores, de forma excepcional en esta cohorte, será solamente para soldados voluntarios del Ejército en Posadas.