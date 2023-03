Trasfondo de marginalidad y abandono en el crimen de Mártires

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Por el homicidio fueron detenidos Cristian Adrián Z. (15) y Mauricio Santiago C (22).

Horas después de que un chico de 15 años y su hermano de 22 fueran detenidos como sospechosos por el homicidio de Pablo César Da Rosa (44), en la localidad de Mártires, otro hombre solicitó la presencia policial y denunció que también fue agredido por el mismo menor.

Juan Carlos De Sosa (39) afirmó que la misma noche en que asesinaron a Da Rosa fue atacado por Cristian Adrián Z. (15), quien le propinó varios botellazos que le produjeron traumatismo de cráneo, según el posterior diagnóstico médico.

Incluso, tras radicar la denuncia ante personal de la comisaría de Mártires, la víctima tuvo que ser trasladado al Hospital Samic de Oberá donde quedó internado para estudios complementarios, ya que presentaba un sangrado en la región intraparietal.

Asimismo, se determinó que el hombre es la actual pareja de la madre del menor, Fátima Yolanda C. (41), un dato no menor considerando que Da Rosa (la víctima fatal) era el ex concubino de la mujer.

En consecuencia, por los indicios que manejan los investigadores del homicidio, más la acusación de De Sosa, todo hace suponer que el mismo menor atacó a los dos hombres con diferencia de minutos, aunque por el momento las razones no están claras.

En tanto, el chico permanece en custodia el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá, a la espera de una resolución judicial sobre su futuro, ya que por su edad es inimputable y no puede ser juzgado.

También continúa detenido su hermano (por parte de madre) Mauricio Santiago C. (22), quién está alojado en sede policial. Ambos son sospechosos del asesinato de Da Rosa.

Caso complejo

En diálogo con El Territorio, un vocero con acceso al expediente indicó que si bien por la edad del menor se debería efectuar una entrega tutelar a los padres o familiares, se trata de un caso complejo porque el chico no vivía con sus progenitores.

Trascendió que su padre biológico nunca se hizo cargo de él, mientras que su madre padece un severo cuadro de adicción al alcohol.

Incluso, se supo que antes del homicidio de Da Rosa el chico estaba viviendo solo y a cargo de su hermanito de 7, puesto que tiempo atrás la progenitora los abandonó para mudarse con su nueva pareja.

En ese contexto de difícil abordaje, el juzgado interviniente decidió que el adolescente continúe alojado en el Cemoas mientras se instruye la causa.

Sobre el trasfondo que derivó en el homicidio de Da Rosa, si bien no se descarta ninguna hipótesis, habría existido una discusión por la usurpación de un terreno, propiedad de la familia de la víctima.

Asimismo, tal como informó este medio, el año pasado el menor ya había sido denunciado por atacar con un cuchillo a Da Rosa, causa en la que intervino del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá.

Al momento del primer ataque el menor tenía 14 años y le propinó un par de puntazos a la víctima, aunque este logró defenderse y por ello sólo sufrió lesiones leves.

Ataque mortal

El hecho que se investiga se registró el pasado domingo en un sector de pastizales del lote 77 de la localidad de Mártires.

La Policía fue alertada aproximadamente de las 23 por un llamado telefónico realizado por una vecina.

En el lugar, habitantes de la zona identificaron a la víctima y comentaron que un rato antes habría protagonizado una gresca con dos jóvenes, hermanos entre sí.

Ese dato fue el primero que puso a los investigadores tras los pasos de los sospechosos, quienes fueron detenidos en la madrugada del lunes pasado.

En el lugar los uniformados procedieron al secuestro de prendas de vestir de los implicados y un teléfono celular.

En tanto, se informó que en cercanías al cadáver de Da Rosa encontraron un cuchillo -tipo sierra- con mango de plástico color verde.

Por su parte, el médico policial de turno examinó a la víctima y diagnosticó que “presenta herida cortante en antebrazo izquierdo, dos perforantes en el abdomen, otra en región torácica y otra en la cardíaca”.

El corte en el antebrazo sería indicio inequívoco de que Da Rosa se defendió y luchó por su vida hasta el último minuto.

En el ámbito penal, el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, ordenó que el cuerpo sea remitido a la morgue judicial de Posadas para la realización de la autopsia de rigor, tras lo cual fue entregado a la familia para el velatorio y posterior inhumación.



Antecedente

Luego del hecho la Policía tomó declaración testimonial a familiares de la víctima y vecinos de la zona, como también se entrevistó con la madre de los sospechosos.

Se determinó que al momento del hecho Da Rosa residía con su padre, aunque tiempo atrás convivió con la progenitora de los dos detenidos.

“Por el momento no se determinó cuál fue el motivo del hecho, pero sí se estableció que el año pasado el menor ya había agredido a la víctima. También lo atacó con un cuchillo, pero le propinó lesiones leves, lo que fue informado al Juzgado Correccional y de Menores”, comentó una fuente del caso.

Asimismo, los pesquisas confirmaron que Da Rosa fue concubino de la madre de los implicados, relación que habría durado varios años, al punto que la víctima “fue como un padre para el menor” de los hermanos, precisaron.

Incluso, tras la ruptura de la relación con su progenitora, era habitual ver al hermano mayor compartiendo rondas de tragos con el ahora fallecido.

El homicidio generó gran conmoción en la pequeña localidad de Mártires, ya que la víctima y los sospechosos pertenecen a familias de la zona. Una vecina comentó que al problema de alcoholismo de la madre, se suma que los dos implicados en el hecho serían adictos a las drogas y conocidos por actuar con violencia, sobre todo el menor.