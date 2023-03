Virasoro, Santo Tomé, La Cruz y alrededores sin luz por mantenimientos en Transnea

miércoles 01 de marzo de 2023 | 16:51hs.

Más de dos horas sin luz llevan las localidades del noreste correntino, entre las que se encuentran las vecinas ciudades de Virasoro, Sant Tomé y La Cruz, debido a tareas de recambio de equipos que realiza la empresa de transporte de energía Transnea. Así lo informó la municipalidad de Virasoro.

"Para conocimiento de los vecinos de Virasoro, Santo Tomé, La Cruz y zonas de influencia, se informa que la empresa Transnea S.A ha verificado la avería de un polo del interruptor del transformador de la ET Virasoro. Por ello, han previsto su reemplazo desde las 12:00 hs de hoy, lo cual implica la salida de servicio de la máquina de 30 MVA. Se prevé no menos de 3 horas de indisponibilidad total de la máquina en cuestión. La única fuente de abastecimiento será la ET Virasoro Norte, el resto de la demanda no podrá ser satisfecha. Habrán restricciones forzadas", informaron.

