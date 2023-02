Arjol será candidato a gobernador por juntos por el cambio

lunes 27 de febrero de 2023 | 6:06hs.

El diputado nacional Martín Arjol será el candidato a gobernador del Frente Juntos por el Cambio, para las elecciones del 7 de mayo en Misiones. Así lo resolvió la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, que además definió a Francisco Fonseca, Rosa Kurtz, Pamela Encina y Camila Rodríguez, como candidatos a diputados provinciales (entre los 10 primeros lugares) representando al centenario partido dentro de la coalición. Paralelamente ayer, el PRO nominó en su Asamblea a la contadora de Montecarlo Natalia Dörper, como la candidata a vicegobernadora y con la adelantada decisión que tomó Activar de confirmar a Pedro Puerta como la cabeza de lista de los diputados provinciales, Juntos por el Cambio ya completó la oferta provincial que competirá en la contienda electoral que se avecina.

A la Convención de la UCR todo llegó cocinado previamente y el encuentro de ayer en la mítica casa de Francisco de Haro y Buchardo, sirvió para rememorar épocas gloriosas del gobierno de Raúl Alfonsín, entonar con fervor la marcha radical, adosar un poco de cotillón al salón principal y escuchar la queja de sectores que no estuvieron representados en la lista final. Negociaciones de último momento, retrasaron casi dos horas el inicio del cónclave que contó con la participación de 80 convencionales que optaron por alterar el orden del día. Decidieron votar primero la propuesta que elevó el partido con nombres y lugares definidos previamente y posteriormente escuchar las argumentaciones de los votos.

Lo de Martín Arjol ya era un secreto a voces y lo que derivó en acuerdos entre líneas internas eran los lugares 3, 4, 6 y 10 que les asignó el Frente a la UCR para los aspirantes a diputados provinciales. Para ceder posiciones, se resolvió que Ariel “Pepe” Pianesi sea el precandidato a senador y Rodrigo de Arrechea a diputado nacional, de cara a las Paso. La determinación no es vinculante, ya que más allá del mandato partidario, no pueden obstaculizar otra postulación como ya ocurrió hace dos años cuando Gustavo González jugó por fuera del partido. En la Convención quedó expuesto el malestar del sector que tiene como referentes al médico Osvaldo Navarro y al ex diputado Javier Mela, quienes no ubicaron ningún nombre en la lista y no descartan presentarse a competir en las primarias abiertas para cargos en la Cámara Alta.

Se larga la campaña

Exultante, más distendido después de una semana de mucha rosca política, Martín Arjol fue ungido como candidato a gobernador: “Es un honor para mí porque no sólo represento a la UCR, sino a Juntos por el Cambio”.

El joven legislador nacional destacó “la dinámica partidaria que tenemos porque es institucional. Hubo debates, discusiones con total libertad porque no creemos en el dedo de nadie, sino en la decisión de los distintos sectores para elegir los candidatos”.

Ya en modo campaña, adelantó que “después de haber ganado las legislativas, ahora llega el momento de transmitir la propuesta para la provincia de Misiones. Se viene un tiempo de equilibrar las fuerzas en la Cámara y de discutir el gobierno”.

Arjol confía que en las elecciones del 7 de mayo “no tengo dudas que podemos ganar en esta provincia que necesita reformas estructurales. Hay un modelo después de 20 años que está agotado. Queremos trabajar en un proyecto productivo, que elimine impuestos distorsivos y que tenga la obsesión de generar empleo privado”.

Por su parte, el concejal posadeño, Francisco Fonseca (del espacio de Pepe Pianesi), ahora candidato a diputado provincial, reconoció en diálogo con El Territorio que “el oficialismo salió rápido a la cancha con la campaña, pero nosotros tenemos otros mecanismos democráticos para dirimir las candidaturas”.

Fonseca coincidió con Arjol en que llegó el momento de “salir ya a hacer campaña. La UCR tiene mucha territorialidad dentro del Frente y el mejor diagnóstico que vamos a tener será en el mano a mano con la gente”.

Otro de los sectores que fueron bendecidos con candidaturas, es el espacio que responde al ex diputado Gustavo González. El abogado logró que la actual concejal de Eldorado Rosy Kurtz, ingrese en la lista en el expectante cuarto lugar. “Los días previos fueron muy agotadores, de mucho debate y la idea era llegar a la Convención sólo para festejar la proclamación de nuestro candidato a gobernador”, admitió a este matutino.

Licenciada en Turismo y Hotelería, propietaria de una agencia de viajes en Eldorado, la edil de 38 años tiene una larga militancia, “junto a mi familia que es conocida porque fundamos la empresa de transportes Kurtz”.

En el listado final de los lugares disponibles para la UCR, la Convención nominó a Pamela Encina en el sexto lugar; Camila Rodríguez en el 10; Fernando Silvero en el 13; Gladys Espíndola en el 16 y Fernando González Millares en el 19.



Activar define los últimos nombres

Pedro Puerta adelantó el viernes último que encabezará la lista de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, representando a Activar. En el reparto de lugares, al espacio fundado por el hijo del exgobernador Ramón Puerta le corresponden el lugar 7, que será para el concejal de Apóstoles Juan Ahumada y el 8 que será para la docente Antonia González.

Los lugares 11 y 14 recaerán en dirigentes de Puerto Iguazú y Eldorado, mientras que el 17 y el 20, fueron reservados para dirigentes de la zona centro.

Mediante asamblea, el PRO eligió los candidatos a integrar el frente