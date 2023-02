Daniel Scioli se suma a la lista de precandidatos presidenciales

viernes 24 de febrero de 2023 | 8:59hs.

El menú de precandidatos presidenciales comienza a escribirse en cada uno de los espacios políticos. Este jueves fue el día en que comenzaron las confirmaciones públicas de quienes tienen intenciones de pelear por un lugar en las mesas de votación de octubre próximo. Y uno de los que se lanzó a la carrera para llegar a ese punto es el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien en 2015 fue derrotado en las urnas de la segunda vuelta presidencial por Mauricio Macri, por lo que de candidaturas ya sabe.

El lanzamiento de Scioli se produjo en dos pasos, por un lado con una carta titulada “Cuenten conmigo”, que publicó en sus rede sociales el miércoles pasado, en la que no dice nada de una candidatura, pero que entre líneas se permite vislumbrar esa intención. Y un segundo paso que fue una presentación televisiva de este jueves por la noche, en la que con más claridad dejó asentada su intención de ser uno de los que aparezca en la oferta del oficialismo nacional en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo 14 de agosto.

En un mano a mano que se pudo ver el jueves por la noche en el canal de noticias C5N, Scioli afirmó sin vueltas “yo voy a ser precandidato” para luego explicar, "no quiero ser candidato por ser candidato. Yo ya fui candidato. Quiero ser candidato para ganar, gobernar y hacer un buen gobierno".

Scioli fue candidato a presidente en 2015, cuando terminaba su mandato como gobernador de Buenos Aires. En aquel entonces fue derrotado en segunda vuelta por Mauricio Macri. Según afirmó, esta derrota “dejó aprendizajes”. Un aprendizaje que es la base del convencimiento sobre la decisión que tomó en esta ocasión. “No puedo ser indiferente ni puedo encarar algo si no estoy convencido. Sé que puedo dar un buen servicio al país. Estoy convencido que con mi experiencia y desarrollo el país puede crecer”.

Esa experiencia también lo dejó instalado frente a la sociedad, por lo que considera que buena parte de la campaña la tiene resuelta, ya que no debería salir a hacerse conocer. “No tengo que hacer una campaña, porque tengo la tranquilidad de que la gente me conoce, me han visto en situaciones límites, reaccionar, ha visto mi nivel de compromiso, mis ideas”.

Por otra parte, sus días en Brasil, como embajador le aportan algo de la experiencia que considera necesita para afrontar la candidatura, y de tener suerte, la presidencia. “Brasil me permitió entender esta agenda moderna. Vivimos en el mejor país del mundo, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, hacerlo progresar y producir cada vez más”, sostuvo.

En los últimos días, quienes transitan los pasillos de la política nacional, aseguran que Scioli cuenta con el visto bueno de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, para presentarse como precandidato. Se sala así la grieta interna del Frente de Todos. Pero además, el Embajador en Brasil busca saltarse la grieta más grande, esa que desde hace casi una década divide a buena parte de los argentinos.

No obstante ello, defiende la gestión y las formas de gobernar de Alberto Fernández. “Al presidente Alberto Fernández le toca una etapa con acontecimientos imprevistos, como la pandemia, la guerra, el préstamo tóxico del FMI, que él no ha podido poner en práctica la agenda que él se había propuesto. Ahora estamos viendo cómo se recupera el empleo, la industria, obras estratégicas para el futuro de la Argentina que van a ser una máquina de generar dólares. Argentina no tiene un problema estructural de dólares, es coyuntural, lo vamos a superar”, afirmó.

Y agregó que “a veces los moderados parecen tibios, pero moderado es ser fuerte. El gran mérito que tiene Alberto es preservar la unidad del espacio contra todo tipo de circunstancias. Él lo que quiere es priorizar la victoria de este espacio político”.

Así, Daniel Scioli es el primer precandidato confirmado del Frente de Todos, de cara a las Paso que se realizarán el próximo 13 de agosto. El resto, son meras especulaciones, por el momento.