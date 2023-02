Crece el misterio de los ‘ovnis’ derribados por Estados Unidos

martes 14 de febrero de 2023 | 10:57hs.

Estados Unidos dijo ayer que no identificó los tres misteriosos objetos voladores que derribó en los últimos días, algo sin precedentes en años, y que ha desatado todo tipo de especulaciones, y negó que espíe a China con globos, como denunció Pekín. Las afirmaciones llegaron un día después de que un caza estadounidense derribara un “objeto no identificado” sobre un lago cerca de la frontera con Canadá, la cuarta acción de ese tipo en ocho días, luego del derribo de un globo chino.

El Pentágono dijo el domingo pasado que tal encadenamiento de operativos militares aéreos de ese tipo no tenía precedente en tiempos de paz en Estados Unidos, y agregó que no descartaba que los hechos se relacionaran con actividad extraterrestre. En medio de febriles especulaciones ante la incertidumbre, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consideró necesario aclarar ayer al comienzo de su rueda de prensa diaria que no había “indicios de extraterrestres o actividades extraterrestres”.

Por lo demás, el gobierno del presidente Joe Biden informó, a través de John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que por ahora no era mucho lo que se sabía. “No estamos seguros de si tenían o no capacidad de vigilancia, pero no podemos descartarlo”, dijo sobre los “objetos” derribados el viernes sobre Alaska, el sábado sobre el Yukón, en el noroeste de Canadá, y el domingo sobre el norteño lago Hurón.

Estas acciones llegaron días después de que, el 4 de febrero Estados Unidos derribara sobre el océano Atlántico, cerca de sus costas, un globo chino que había sobrevolado su territorio a gran altitud. Estados Unidos acusó a China, uno de sus principales rivales políticos y comerciales, de usar el globo para espiarlo y de tener una auténtica “flota” de naves espía en todo el mundo.

Con este trasfondo , los objetos no identificados derribados en los últimos días por Estados Unidos han alimentado también especulaciones sobre una operación de vigilancia china. “Una de las razones por las que vemos más es que los buscamos más”, dijo Kirby, quien explicó que después del incidente del globo chino, que tenía el tamaño de tres colectivos, Estados Unidos había perfeccionado su capacidad radar.

Porque “es difícil detectar objetos que se mueven lentamente a gran altura”, dijo, y señaló que los derribados en los últimos días parecían moverse con el viento, sin sistema de propulsión ni pilotaje. Según el portavoz, tras ser destruidos por misiles de aviones de combate, los restos cayeron en aguas heladas de Alaska, en zonas remotas de Canadá o a un lago, lo que dificulta recuperarlos.

Kirby también repitió que estos misteriosos objetos no presentan una “amenaza” militar, pero que podían poner en peligro el tráfico aéreo civil, lo que llevó a Biden a ordenar su derribo. Canadá dijo que los dos primeros “objetos” volaban a 12 mil metros y tenían el tamaño de un automóvil pequeño. El destruido en Yukón tenía una forma “cilíndrica”, agregó. El Pentágono describió como “octogonal” el del domingo y dijo que se desplazaba lentamente a una altura de seis mil metros. Kirby no comparó estos “objetos” y el globo chino derribado.

“Sabíamos exactamente lo que era. Lo vimos reducir la velocidad, maniobrar, tratando de observar lo que creemos que eran instalaciones militares delicadas”, dijo sobre el globo chino. China reconoció ser dueño del globo, pero asegura que se trata de un dispositivo meteorológico que se desvió involuntariamente de su trayectoria y acusó a Estados Unidos de sobreactuar, de uso innecesario de la fuerza armada. China dijo que otro globo que sobrevolaba América Latina también era suyo, y que también era para estudios meteorológicos y se había desviado. Pero ayer el gobierno chino devolvió a Estados Unidos la acusación de espionaje.

“Solo en el último año, globos estadounidenses han sobrevolado China más de diez veces sin autorización alguna”, aseguró el vocero del ministerio de relaciones exteriores, chino Wang Wenbin. Kirby lo negó: “¡Eso no es cierto! ¡No hacemos eso!”. Medios de comunicación chinos informaron que un objeto volador no identificado había sido visto frente a la costa este de China y que el ejército se disponía a derribarlo.

Esta situación podría complicar las relaciones entre China y Estados Unidos, que compiten por el liderazgo económico, tecnológico y estratégico. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, canceló un viaje a China el 3 de febrero luego del derribo del globo chino, y después, Beijing rechazó una llamada entre el ministro de Defensa estadounidense y su homólogo chino. “No hay que deducir que todas las comunicaciones están cortadas y que China y Estados Unidos ya no se hablan. Seguimos teniendo una embajada allí, la posibilidad de hablar con altos cargos chinos”, aseguró Kirby.