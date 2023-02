Establecieron prohibición de acercamiento para policía acusado de abuso sexual

sábado 11 de febrero de 2023 | 3:00hs.

La denuncia por intento de abuso sexual contra un efectivo de la Policía de Misiones avanzó ayer y la Justicia tomó las primeras medidas, según pudo confirmar El Territorio con diferentes fuentes que intervienen en el caso.

En la jornada de ayer el portero Pablo Enrique González (43) se acercó a la Fiscalía de Instrucción Seis y concretó una ampliación de denuncia, tal como había anticipado este medio. Además, recibió contención por parte de profesionales de la fuerza, según detalló.

Una vez que tomaron contacto con los detalles de la denuncia, las autoridades judiciales ordenaron que se notifique la causa al efectivo policial. Además se impuso una orden de restricción de acercamiento a la víctima.

De todas formas el funcionario público no fue detenido por el momento. Al respecto, fuentes de la Policía de Misiones expresaron que se dispuso su traslado inmediato a otra jurisdicción, aunque no se aclaró dónde.

Como informó ayer El Territorio, el hecho denunciado ocurrió el jueves, cuando González llegó al establecimiento donde trabaja desde hace tres años, en el barrio Néstor Kirchner, cerca de las 8.

Ajustado a la rutina, saludó al efectivo policial de la guardia, pero notó que era alguien nuevo, que nunca había visto. Intercambiaron palabras sobre el lugar, el tiempo, la inseguridad del barrio y él se fue a cumplir con sus obligaciones.

"Yo le saludo y le dije: 'Nos vemos después', como quien se despide. Entro mi moto y me dice 'enseguida vuelvo'. 'A la pucha', dije yo, pensé que capaz iba a hacer una inspección o algo", expresó el denunciante horas después en una entrevista con este diario.

Sin darle mucha importancia a eso, continuó con su rutina de abrir el establecimiento y controlar que todo esté bien.

Pero en ese momento "entra este policía atrás mío, estaba uniformado y armado, pero no tenía el nombre (el abrojo que siempre llevan en el pecho), eso me llamó la atención. Íbamos conversando respecto al establecimiento, sobre la seguridad y me iba siguiendo hasta que entramos hasta una de las aulas".

La primera alerta llegó ante una consulta incómoda del uniformado sobre las preferencias sexuales de González. Según dijo el entrevistado, sólo atinó a reírse y evitó contestar porque "no venía al caso".

"Y en ese interín, cuando íbamos saliendo afuera, hacia el patio, él me agarra el brazo fuertemente y se sienta en una de las sillas que estaba ahí. Entonces como que me quiere llevar hacia él y ahí me hace una propuesta indecente, se pone frente a la parte pélvica mía y se propone hacerme sexo oral", relató, incómodo, sobre ese momento.

Según su testimonio, plasmado en la denuncia, el efectivo insistió en varias oportunidades y le decía que la "iba a pasar muy bien", entre otros detalles que se mantienen en reserva. "'Vamos a hacerlo', me decía y yo le decía ‘no tengo ese tipo de inclinación, disculpá'", puntualizó.

Pero el uniformado no cedió. "En ese forcejeo él estaba manipulando su pistola con la otra mano, haciendo alarde. 'No te preocupes por lo que pasa afuera, yo tengo acá mi chumbo, no pasa nada', dijo. Y entonces con esa actitud hice fuerza con el brazo y me retiré hacia afuera porque la puerta estaba abierta", siguió el entrevistado.

El denunciante expresó que el efectivo policial, a quien identificó simplemente como Pablo y que tendría 38 años, le dijo que no pasaba nada y le hizo saber que había estado estudiando el lugar, que no había nadie, ni cámaras.

Sobre la manipulación del arma, la presunta víctima siente que su integridad estuvo en peligro en ese momento. "Para mí eso fue letal, porque después de que tocó el arma y decir eso, no había vuelta atrás. Yo pensé 'qué tal me obligaba a bajarme los pantalones'. Un montón de cosas me pasaron por la cabeza", siguió.

El trabajador instó al policía a que se vaya y el hombre salió "como si nada", diciéndole que se tranquilice porque estaba muy nervioso. En esa instancia avisó a la directora del establecimiento y se dirigió a la dependencia jurisdiccional -a la que responde el denunciado- a hacer la denuncia.

El denunciante asegura que en la comisaría donde presentó la denuncia le dijeron que el sospechoso tendría antecedentes similares y que eso lo valió un traslado en el pasado. Eso es algo que la Justicia tendrá que determinar con el avance del caso.