El fuego arrasó unas 28 mil hectáreas en Corrientes

jueves 09 de febrero de 2023 | 12:15hs.

El calor y la sequía golpea una vez más a la región, la falta de lluvias ya se hace notar en las plantas las cuales se les puede notar marchitas o secas. Esto también conlleva a un alto riesgo de incendio lo que genera una gran preocupación, sobre todo porque el fuego puede propagarse rápidamente causando grandes daños.

En ese sentido, Corrientes, según un mapa satelital es la que posee varias zonas de calor activos, si bien el fuego no tiene la misma magnitud que el año pasado, pueden dejar grandes daños para productores y vecinos de las zonas afectadas.

“El año pasado Corrientes pasó una situación realmente grave con los incendios, en los cuales en el mes de enero tuvimos 335 mil hectáreas quemadas, frente a las 28 mil hectáreas quemadas en enero de este año”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, Dilmat Kurtz, referente del INTA de Corrientes.

En tanto que explicó que hay una gran diferencia en los incendios del 2022 con respecto a los que van de este año, pero destacó que los daños en productores y el suelo puede ser el mismos.

“En enero del año pasado tuvimos 3.400 focos de calor y este año 640, hay diferencia en cuanto a la magnitud de los incendios. En lo que va de febrero son 240 los focos de calor, si hacemos una progresión por semana, cerraríamos el mes con unos mil focos de calor”, manifestó y agregó “estamos en alrededor 28 mil hectáreas quemadas, y son zonas básicamente de humedales, casi el 90% o más del 90% de los incendios se están dando en las zonas de humedales, porqué se da eso, porque en la provincia venimos de tres años de muy escasas precipitaciones, eso hizo que se retraigan los humedales y hoy por hoy sean malezas secas”.

Según datos del INTA de Corrientes, la provincia normalmente tiene un 40% del suelo cubierto con agua, pero por la falta de lluvias en el último tiempo ese número bajó muchísimo hasta llegar a los 8,6%, “hay un 32% del agua que se evaporó y por más que tengamos una buena temporada de lluvias, por un tiempo vamos a estar por debajo de lo normal”, deslizó.

En cuanto al daño que producen los incendios, Kurtz, explicó que se vuelve irreparable para los productores ganaderos y para la propia tierra que pierde los minerales. “Esos humedales son muy productivos, generan muchas biomasa cuando tienen agua, cuando no tienen agua se seca esa biomasa y se prende un fuego que después es muy difícil de apagar no sólo por la fuerza del fuego, sino que también porque no hay infraestructura, no hay caminos como para llegar al centro del incendio”.

“Luego está la fauna, si se quema o muere un animal es un daño irreparable porque a diferencia de las pastizales que vuelven a crecer con las lluvias, los animales llevan mucho tiempo para recuperar su población”, finalizó.