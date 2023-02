Cultivos hidropónicos crecen a pesar del freno a sus insumos

martes 07 de febrero de 2023 | 11:20hs.

El cultivo hidropónico, que consiste en generar plantas sin tierra, a través de tubos u otros recipientes, con el continuo sustento de riego de los nutrientes necesarios, se muestra en alza en el país. En los últimos años desde diversas provincias, con clima cálido o frío, húmedo o seco, se presentaron diversas experiencias. Y por ese desarrollo hoy un grupo de pequeños empresarios (en su gran mayoría) presenta hoy la primera Asociación de Productores Hidropónicos de la Argentina en un acto presencial en Santa Fe. Como parte de esta nueva institución, la bioquímica Julieta Centeno, oriunda de Bahía Blanca y secretaria general, explicó a El Territorio la proyección que está teniendo su actividad en el país.

Destacó que más que limitaciones climáticas le temen a las condicionantes económicas del país, ya que la gran mayoría de los insumos que requiere la actividad se deben importar desde diversos países.

“Creo que más que las cuestiones del clima, lo que más nos afecta son las cuestiones de la macroeconomía. El problema que tenemos es la inversión económica, porque por empezar todos nuestros insumos productivos son importados: la semilla, los insumos de invernaderos, plásticos, perfiles, las soluciones, los sustratos donde sembramos, casi todo y eso hace que uno tenga que estar consultando constantemente dónde comprar. Además hay atrasos en la entradas de estos productos que hacen que uno tenga que estar previendo stock, todos estamos consultando todo el tiempo para ver quién tiene lo que se necesita. Es una consulta permanente. Estuvimos el año pasado en Brasil en Florianópolis en un congreso de hidroponía y ahí vimos que por el lado de Latinoamérica los proveedores son mayormente brasileños. Ellos nos comentaron las dificultades que tienen para ingresar sus negocios en Argentina. Por todo esto somos una más de las actividades que se complican por las dificultades para importar”, comentó Julieta vía telefónica desde Bahía Blanca.

Apuntó que “en cuanto a la cuestión climática, tenemos la ventaja de poder ofrecer un producto fresco seguro y sostenible localmente. Cada productor en su zona de influencia puede ofrecer esto, con ahorro de agua, lo cual en época de las sequías tan grandes, es muy importante”.

Detalló que en el caso de su ciudad, “es una zona en la que no hay producción hortícola. Las verduras tienen que traerse desde La Plata o Mar del Plata, esto es una distancia de 600 kilómetros. Entonces hay que competir contra alguien que tenga esa distancia y al producir en el medio de mi ciudad, y distribuirlo en el mismo día de la cosecha tengo una ventaja comparativa enorme. Además no contaminamos con un medio de transporte y se conservan mejor las hortalizas, así contribuimos a no permitir el desperdicio de los alimentos. Somos súper trazables en todos los procesos, podemos contar cómo fue el camino de vida de nuestra producción”.

En el caso de su empresa llamada Verdea, recordó también que comenzó hace 5 años. Hoy realizan en hidroponía diez variedades de lechuga, rúcula, achicoria, berro, albahaca, kale, mostazas, misunas, espinacas y aromáticas. “Empezamos en una azotea del microcentro de la ciudad. A diferencia de otros productores no comercializamos la planta viva, sino que le hacemos una segunda industrialización y comercializamos los vegetales listos para consumir. Cuando se cosechan las plantas en frío, las desarmamos, seleccionamos las hojas, hacemos un triple lavado, y luego las comercializamos en una mezcla de lechugas. Las vendemos como un producto para servir en la mesa, sólo queda condimentar”.

La empresaria recordó además que en poco tiempo tuvo que tomar el desafío de ampliar su producción. “Fuimos de 500 metros cuadrados a los 3100 metros cuadrados que tenemos hoy. Fue todo un desafío cambiar de escala, toda la producción la estamos comercializando bajo el formato de listos para consumir, con la incertidumbre de ahora ver cómo seguimos. La gente recibe muy bien nuestros productos, nos esforzamos en desarrollar algo de calidad. Ahora veremos qué pasa en nuestro país para poder hacer que la empresa siga creciendo”.

Visibilizar la producción en todo el país

Según contó Julieta Centeno, secretaria de la Asociación de Productores Hidropónicos de la Argentina, la finalidad de la asociación es visibilizar su forma de producción en todo el país. Destacan que utilizan tecnología, ahorran en recursos naturales y se apunta a no desperdiciar los alimentos producidos. Esto es posible porque el cultivo hidropónico insume un 90% menos de agua que un cultivo convencional y las plantas una vez cosechadas duran más días hasta llegar al consumidor. De esta forma es mucho más baja la posibilidad de que se arruinen o marchiten. “Nos veníamos vinculando por WhatsApp, pero resolvimos formar una asociación para que sea visible que lo que hacemos se hace en todo el país. Estamos en casi todas las provincias. Y queremos que la gente vaya conociendo más de nuestra forma de producir mejores alimentos con menos recursos”, sintetizó la directiva. Y recordó que tienen miembros en Neuquén, Santa Fe, Misiones, San Luis, Jujuy, Buenos Aires y Salta.