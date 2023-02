El Dipy explicó que pasa por un mal momento

martes 07 de febrero de 2023 | 6:00hs.

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, explicó el motivo por el que tomó la drástica decisión de alejarse de las redes sociales.

“¡¡Hola a todos!! No estoy pasando un buen momento en mi vida, así que por un tiempo me alejo de las redes... Gracias a los que me quieren y a los que no, también”, escribió en un posteo que compartió con sus seguidores de las redes “Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Sé qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no. La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron”, agregó. La publicación generó sorpresa y preocupación en los seguidores del cantante. Rápidamente, recibió mensajes de apoyo en las redes..