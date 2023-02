Familiares de víctimas se manifestarán

domingo 05 de febrero de 2023 | 6:03hs.

“Basta de asesinos al volante, queremos justicia”. Con esa premisa, familiares y allegados de víctimas de siniestros viales van a manifestarse en la localidad de Eldorado. Será el próximo martes 7 de febrero, a las 18.30, en la plaza Sarmiento, del kilómetro 9.

“La marcha es para pedir justicia”, reivindicó Rosa Fernández, mamá de la docente de nivel inicial Daiana Fernández (26), fallecida en un siniestro vial ocurrido a principios de noviembre del año pasado sobre la ruta provincial 17, cuando iba camino a su trabajo.

“Mi hija murió el 8 de noviembre del año pasado, la semana que viene hará tres meses. Busco que su muerte no quede impune, porque no fue un simple accidente como dicen, existen responsabilidades y si bien está todo en manos de la Justicia, no puedo quedarme de brazos cruzados”, sostuvo la progenitora.

En ese sentido manifestó que su hija “era una luchadora, batallaba día a día por sus sueños, por sus objetivos y le arrebataron su vida. El que lo hizo tiene nombre y apellido y está libre, tranquilo”.

De acuerdo a los datos brindados por la Policía, el Renault Fluence conducido por Daiana chocó de frente con una camioneta del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones en la iban dos funcionarios del organismo: Carlos Alberto P. y Ángel Gabriel H.

“La gente debe saber que no fue solo un accidente, que a mi hija le arrebataron su vida yendo a trabajar, ganando el pan de cada día”, añadió la mamá.