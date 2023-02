Denuncian que motociclista fue arrollado por un móvil de gendarmería nacional

viernes 03 de febrero de 2023 | 6:06hs.

Un hombre de Pozo Azul se encuentra internado en el Samic de Eldorado en delicado estado de salud tras ser presuntamente atropellado por un móvil de Gendarmería Nacional, en la zona rural de mencionado municipio. El hecho genera preocupación y repudio en la comunidad -se hicieron movilizaciones- debido a que la víctima, identificada como Ronaldo Dos Santos (26), podría perder la movilidad de sus miembros inferiores.

Asimismo, desde la familia iniciaron una denuncia contra los efectivos involucrados ante el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del juez Miguel Ángel Guerrero. La presentación fue realizada por la hermana de la víctima, Susana Dos Santos, acompañada por el abogado Gerardo Ayala.

Desde Gendarmería Nacional, en tanto, expresaron que el denunciante perdió el control de su motocicleta al atropellar un tronco en medio de un operativo contra la toma de tierras y la caza ilegal. El procedimiento fue realizado por la Sección San Pedro, dependiente del Escuadrón 12 de Bernardo de Irigoyen en conjunto con la Unidad de Operaciones Especiales de Monte.

Según pudo reconstruir El Territorio en base a los denunciantes, serían dos los efectivos que participaron del hecho, a los que consideran responsables de los delitos de lesiones gravísimas calificadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas, vejaciones y apremios ilegales, tras chocar y pasar con el móvil por encima de Dos Santos.

El hecho ocurrió el pasado 26 de enero, momento en que Ronaldo regresaba a su casa tras concluir trabajos de arreglo de postes de alambrado, plantación de maíz y cosecha de tabaco en una propiedad que se ubica pasando la llamada chacra 1.000 hectáreas de Pozo Azul. El hombre se movilizaba en motocicleta, una Honda Bross, por un camino alternativo que atraviesa la chacra de una familia de apellido García.

En ese tramo, que le permite ahorrarse varios kilómetros hacia su casa, se encontró con un hombre que circulaba a caballo y comenzaron una conversación. En esa instancia apareció de frente el móvil de Gendarmería Nacional.

De inmediato el hombre que iba a caballo se bajó del animal y comenzó una rápida huida a pie hacia la zona de monte, a lo que los gendarmes respondieron con disparos. Según su declaración esa situación hizo que Ronaldo se asustara, ya que en su poder llevaba una escopeta, por lo que giró con su motocicleta retornando por el camino que venía por unos 1500 metros, siendo perseguido por el móvil de la fuerza.

Como se trata de un camino angosto, donde apenas cabe un automóvil, sin espacio seguro como para detenerse en los márgenes, el hombre habría hecho señas para que el móvil reduzca la velocidad y así poder detenerse.

“Mi hermano levantó su mano en señal de que iba a parar, pero escuchó nuevamente disparos por parte de los gendarmes, por lo que siguió su marcha aproximadamente unos 500 metros más y de nuevo levantó su mano haciendo señal de que se iba a detener. En ese momento la patrulla lo choca por la parte posterior de su moto, se cae al suelo y la camioneta pasó por encima de él”, relató la denunciante.

El hombre quedó tendido en el suelo, con fuertes dolores. Los gendarmes descendieron del móvil, no para asistirlo sino para amenazarlo y amedrentarlo, ya que -siempre según la denuncia- uno le pisó el rostro y el otro se arrodilló sobre su espalda para esposarlo.

Ronaldo expresó que suplicó punto de perder el conocimiento por los dolores. Sin embargo, los uniformados le golpeaban la cara, intentando que reaccionara porque le decían “no seas maricón, no te pasó nada, levantate”. Cuando le sacaron el cinto donde portaba municiones recién se percataron de las graves lesiones.

Al parecer en esa instancia le sacaron las esposas y le subieron a la patrulla. Ronaldo perdió el conocimiento nuevamente y volvió a ser despertado mediante golpes en el rostro, y los reiterados “no mires” y “no digas nada de esto a nadie, no te conviene hablar porque no te va ir bien”.

Lo llevaron al hospital de San Pedro, donde la madre del hombre contó lo ocurrido. A consecuencia de las graves heridas, fue derivado al Samic de Eldorado, en compañía de los uniformados, que continuaban con las amenazas.

En el Samic, fue atendido y los uniformados permanecieron dos días custodiando en las afueras del hospital, donde Ronaldo permanece internado producto de las múltiples lesiones ocasionadas en el impacto.

Dolor de madre

“Los médicos nos informaron que probablemente no vuelva a caminar, ya que tiene fractura de pelvis con diástasis pubiana, lesión grave en los testículos y zona abdominal, múltiples heridas y excoriaciones en la cintura, perforación de un pulmón y se encuentra con varias sondas para expulsar líquidos”, detalló Ereondina de Olivera, madre de Dos Santos en diálogo con El Territorio.

La mujer, en medio de la impotencia y el dolor que siente una madre al ver la situación en la que se encuentra su hijo, a quien los lugareños definieron como un muchacho trabajador, pidió justicia: “Es una cobardía, eso no se hace ni para un animal, mi hijo no es bandido, no es un ladrón para que hagan lo que hicieron. Lo que más quiero es que mi hijo vuelva a caminar, que vuelva a ser ese chico alegre a quien todos quieren y que esos bandidos paguen por lo que hicieron. Que Dios y quienes tengan el poder de hacerlo, hagan justicia”.

Lo dicho por la madre se puso en evidencia el día lunes, cuando vecinos de Colonia Unida paraje Puente Alto se autoconvocaron para exigir justicia y en todo caso tomar medidas. Sospechan que el mal accionar estaría relacionado con la situación de ocupación irregular de tierras en las que ocurrió el hecho, una situación a la que, aseguran, Ronaldo no tiene ninguna implicancia.

Desde su entorno insistieron en que no pertenece al grupo que intenta ocupar el lugar y que los bienes que posee los logró con trabajo y esfuerzo.

El informe de GNA

Desde Gendarmería, en tanto, se difundió mediante un documento oficial a la prensa que “en el marco del cumplimiento de la misión asignada a Gendarmería Nacional Argentina, se realizó un importante procedimiento con incautación de amas de fuego, en la Ciudad de San Pedro, provincia de Misiones”, el mediodía de ese 26 de enero.

Según el informe, los centinelas fueron alertados por el dueño de una propiedad quien había notado la presencia de supuestos cazadores y depredadores de la fauna autóctona, y autorizó a que los efectivos ingresen al lugar a realizar un procedimiento. Fue cuando se encontraron con Ronaldo y otro hombre, ambos en la moto y con armas.

La versión de la fuerza es que la motocicleta huyó y se inició un “seguimiento controlado por un camino sinuoso”. Detalla el informe oficial que en determinado momento uno de ellos se despojó de un arma de fuego y Rolando, por su parte, terminó “atropella un tronco y cae al suelo”.

Ante este informe, la defensa de Ronaldo argumentó “Es un disparate que mi hermano haya chocado contra un árbol, ya que en su motocicleta es posible observar los golpes del fuerte impacto en la parte posterior, que llegó a doblar el portaequipaje, lo que sería imposible porque debía entonces circular en una motocicleta sentido marcha atrás a muy alta velocidad”.

En este contexto, mientras espera por una prótesis que supera el millón y medio de pesos, Rolando también enfrenta una causa penal a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro por tenencia de arma de uso civil, invasión de propiedad y delitos contra la flora silvestre.