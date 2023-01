Anya Taylor-Joy dio pistas sobre ‘Gambito de Dama 2’

martes 31 de enero de 2023 | 6:00hs.

Luego del éxito que significó en 2020 la serie Gambito de dama, los fans de esta producción basada en la novela del mismo nombre escrita en 1983 por Walter Tevis, se preguntaban si habría una segunda entrega. Tres años despúes, las noticias sobre una nueva parte han sido escasas, hasta ahora que la protagonista Anya Taylor-Joy dio una posible pequeña pista a través de sus redes sociales.



En 2021, luego de ganar el Emmy a la mejor serie limitada se habló de la segunda entrega de este show. Hasta la propia Taylor-Joy detalló cuál le gustaría que fuese el eje de la nueva historia, sin embargo ese mismo año Scott Frank, cocreador del programa fue claro al anunciar que no habrían próximas temporadas. “Lo siento muchísimo. Odio decepcionar a alguien, pero no habrá más. Creo que contamos la historia que queríamos contar y me preocupa, bueno, déjame decirlo de otra forma, me aterroriza que si contásemos más, arruinaríamos lo que ya contamos”.



Ahora tras dos años sin utilizar su cuenta de twitter Anya Taylor-Joy ha ocupado su red social para publicar un breve mensaje sobre la serie. En el tweet la actriz posteó simplemente la leyenda “The Queen’s Gambit”. Esto despertó la emoción de los fans, sin embargo cinco minutos más tarde la publicación fue eliminada. Esto ha despertado las sospechas de los espectadores acerca de una nueva entrega de este drama ubicado en década de los 60.



Lanzado en 2020, Gambito de dama se convirtió en un gran éxito para Netflix a pesar de las dudas de los altos ejecutivos que estaban en la compañía en ese momento. Según las métricas, el programa fue visto por más de 62 millones de cuentas.