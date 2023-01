Burlando, sobre los rugbiers a días de la sentencia: "No cambiaron su actitud en la cárcel"

lunes 30 de enero de 2023 | 18:19hs.

Fernando Burlando, abogado representante de la familia Báez Sosa habló en la espera de la sentencia que se conocerá el 6 de febrero del juicio contra los ocho acusados del asesinato de Fernando y aseguró que en estos tres años los rugbiers "no cambiaron su actitud en la cárcel". Además señaló que no creyó el pedido de disculpas en sus últimas palabras.

El letrado expresó que durante sus declaraciones, los acusados no miraron a los padres de Fernando "por cobardía. Es la misma cobardía que tuvieron cuando lo golpearon entre ocho".

Luego hizo un balance de las semanas de juicio oral y aseguró que lograron probar que el grupo tenía un modus operandi "aceitado" por la cantidad de veces que se habían peleado y explicó que "con un instante" les alcanzaba para organizarse para atacar.

"Estos chicos le han hecho bullying y han golpeado a mucha gente. La violencia iba escalando", agregó.

"En tres años de detención lo más noble que hicieron fue decirle al fiscal que no se gaste en preguntar porque no iba a contestar. Usaron el silencio hasta el final y a lo último intentaron pedir disculpas. No entendía nada de lo que hizo su defensa" sostuvo en diálogo con C5N.

Por otro lado, se refirió al alegato del abogado Hugo Tomei quien apuntó contra la mediatización del caso y la posible influencia de los medios de comunicación en la sentencia del juzgado. Sin embargo, Burlando agradeció que se haya difundido ya que consideró que "donde aparece la prensa, las cosas se empiezan a equilibrar". Remarcó que muchos de los testigos que se presentaron a declarar en el juicio lo hicieron gracias a la repercusión que tuvo el caso mediáticamente.