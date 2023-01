Estreno a lo Boca

lunes 30 de enero de 2023 | 6:05hs.

Boca aprovechó la velocidad de Sebastián Villa y la seguridad de Chiquito Romero en el arco para derrotar 1-0 a Atlético Tucumán, en su estreno en la Liga Profesional de fútbol. El Xeneize no convenció en el juego pero le alcanzó para darle una alegría a su gente en la Bombonera.



La primera parte fue de estudio mutuo, casi que sin oposiciones de peligro por propia inoperancia de ambas escuadras, principalmente del delantero Orsini en el local. Con este panorama fue Atlético el que mereció mejor suerte pero la igualdad nunca se movió del marcador.



Ya en complemento fue Boca quien pisó el acelerador con Oscar Romero como el eje de juego. Por los pies del ‘diez’ pasó gran parte del armado que el Xeneize no supo capitalizar por falta de criterio.



Sobre los 11’ el Decano respondió con la opción más clara. Después de pillar a la defensa descuidada (como en casi todo el partido) Estigarribia se encontró con un mano a mano inmejorable que el arquero misionero Chiquito Romero evitó con una salida más que oportuna en el límite del área chica.



Los minutos transcurrieron sin mayor peligro hasta que llegó el punto de inflexión. A los 23’ el colombiano Villa escaló por la izquierda hasta la línea de fondo y lanzó un centro por bajo que no pudo evitar la defensa; en la otra punta del área Romero apareció con todo el tiempo a su favor para definir cruzado. El 1-0 ya era una realidad.



Boca tuvo para liquidar el pleito pero no pudo concretar. El equipo de Ibarra empezó con el pie derecho y ahora recibirá a Central Córdoba, el domingo venidero.