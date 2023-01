Juicio por el crimen de Báez Sosa: los testimonios, clave para la acusación y que la defensa buscó derribar

sábado 28 de enero de 2023 | 8:30hs.

A lo largo de su alegato que se extendió por un poco más de una hora, el abogado de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, hizo hincapié en varios ejes. Dijo que “nunca hubo un plan para matar”, que los imputados no demostraron el dolo y que “no tuvieron dimensión de lo que había pasado”. Consideró también que lo sucedido se encuadraría bajo la figura de homicidio en riña, pero antes pidió la absolución de todos los detenidos “porque el hecho no está probado”. Además, cuestionó las declaraciones de algunos testigos.

En particular, el letrado mencionó los testimonios de Alejandro “Chiqui” Muñoz, jefe de seguridad del boliche al momento del asesinato, y de Tomás Bidonde, un joven que aquella noche del 18 de enero de 2020 estaba en la discoteca y presenció el hecho.

Muñoz, cuando fue citado a Dolores, dio su relato sobre lo que pasó poco después de que retirara por la fuerza a Máximo Thomsen del local bailable: “Cuando llego a la puerta (de Le Brique) veo a todos los ‘rugby’ y veo que se van turnando para pegar a Fernando: trataban de separar a los amigos y dejarlos a cinco o seis metros. Unos cubrían a los amigos y otros le pegaban (a Fernando). Uno que estaba con camisa blanca con rodete (N. de la R. por las fotos es Matías Benicelli) le pegó a Fernando y Fernando no se levantó nunca más. La daban patadas constantemente. El que más le pegaba fue el chico que saqué yo: Thomsen. Me concentré en él porque, mirá que yo soy grande, pero no lo pude contener”.

A su turno, Bidonde también se refirió a Thomsen: “Le pegó patadas en la cabeza al chico que después falleció”, dijo y resaltó la “agresividad” de los golpes a los que describió como “puntinazos”. “Como cuando pateás una pelota de fútbol con la punta de los dedos”, describió.

Tomei sembró dudas sobre las precisiones de ambos señalando la posición de cada uno ellos al momento del crimen: utilizando un croquis incorporado a la causa, indicó que los testigos se encontraban en la entrada al boliche y desde allí observaron la golpiza. Sin embargo, argumentó el abogado, “otros testigos dijeron que estaban parados en la puerta de Le Brique y dijeron que no se veía, por ejemplo, la chica que le practicó RCP”.

“Es imposible que desde la puerta de Le Brique se vea con la claridad que han manifestado. ‘Le pegó un puntazo en la cabeza’, decían...”, insistió y agregó con ironía: “A veces pensaba que estaba en un juicio donde el hombre nuclear con el ojo biónico estaba acá”.

Puntualmente sobre Bidonde, el defensor acotó: “No voy a decir que miente, sino que no vio lo que dijo ver. Y es probable que lo que haya visto lo haya obtenido inconscientemente de los medios de televisión y las redes sociales que pasaban infinitamente los videos”. En ese sentido, dijo que “si hay algo que tienen los testigos es una mente que es endeble y que se puede completar con un montón de información y creer que es propia, pero surge de postulados sociales, de prejuicios, de otras condiciones”. Sobre esta base, reflexionó: “El problema de todo esto es cómo se han proliferado todas las constancias del expediente y cómo los testigos, inconscientemente, fueron asumiendo una posición que tiene como contrapartida una sentencia difícil de hacer”.

Para Tomei, esa “impronta mediática inigualable” que tomó el caso lo “ha transformado” en “un paradigma de lo que no debe ocurrir”, con “horas y horas de videos, constancias del expediente expuestas en las redes sociales, en canales de televisión”.

“No hay duda de que toda la evidencia está contaminada. La sentencia que se pueda dictaminar va a intentar aproximarse, conozco el amor por el derecho que tienen los jueces, pero no pueden salir de una cuestión como esta. El Estado debió ser responsable o responder por estas cuestiones”, redondeó.

La lectura del veredicto será el 6 de febrero.