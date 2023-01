La muda habla

sábado 28 de enero de 2023 | 6:00hs.

El barrio San Martín está ubicado cerca del puerto, desde ahí, en forma recurrente, llegaba a la comisaría de Wanda una señora, siempre denunciando a una hija con quien convivía, una joven madre soltera, quien, por cualquier motivo, se ponía violenta y castigaba tanto a su pequeño hijo como a su madre, luego de lo cual (siempre según relatos de la señora), dicha joven perdía completamente el habla y la audición durante días. En consecuencia, la madre no quería que la detuviéramos, pues dicha situación le causaba lástima, angustia y preocupación; sólo quería que se la aconsejara, puesto que con su magra jubilación debía ocuparse de todos los quehaceres y gastos del hogar, y del cuidado de su nietito.

A la quinta o sexta vez, una comisión policial trajo a la joven “golpeadora” a la comisaría, quien no contestaba preguntas e ignoraba al personal; la dejamos sentada en la guardia y tomé el teléfono, simulé hablar con la doctora del hospital a quien todos conocían, y en voz alta conté el problema y también pregunté si la podrían operar; en voz alta repetí lo que supuestamente me decía la doctora: “Entonces doctora, ¿la pueden operar pero no tiene anestesia?, bueno doctora, igual quiero que la operen así solucionamos los problemas de ésta pobre chica”. Pasé caminando cerca de la “sordomuda” y dije a la guardia: “Que preparen el móvil para llevar a ésta joven al hospital donde la van a operar”, y me marché a mi domicilio distante a pocos metros de la comisaría. No transcurrieron quince minutos y el oficial de servicio se presentó en mi casa: “Mi comisario, ¡la muda está hablando como un loro...!, qué hacemos?”.

Era lo que presumía: la joven era una manipuladora, se aprovechaba del cariño de su madre, que pese a sufrir castigos, hacía lo imposible para “curarla”. A partir de ahí, cesaron para siempre los ataques de la “sordomuda” que al final, hablaba y escuchaba perfectamente...

A veces hay que agudizar la imaginación para resolver problemas que no están en ningún código, pero que se aprenden en la facultad de la calle.

Por Luis Eduardo Benítez

Comisario general (RE), Abogado