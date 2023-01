Se recupera el pequeño de Garupá internado con leishmaniasis visceral

miércoles 25 de enero de 2023 | 6:04hs.

El niño misionero Dylan Pereyra (11) se recupera satisfactoriamente del cuadro de leishmaniasis visceral (LV) en el Hospital Garrahan donde permanece internado desde hace 19 días, pero su madre se encuentra preocupada por la situación sanitaria del asentamiento en el que vive esta familia, en el barrio Don Claudio de Garupá.

La enfermedad parasitaria que contrajo el pequeño es transmitida por el flebótomo Lutzomyia longipalpis, luego de picar a un perro enfermo.

“Gracias a Dios Dylan se está recuperando. Pero en nuestro barrio hay muchos niños. Y vivimos en una invasión de mosquitos y de perros enfermos por todas partes. No quiero que otra familia pase lo que nos tocó vivir a nosotros. Necesitamos que fumiguen bien toda esa zona y haya controles de los animales enfermos”, explicó ayer a El Territorio Noelia Báez, que junto a su marido Maximiliano Pereyra se encuentran en Buenos Aires acompañando el tratamiento médico de Dylan en el Garrahan.

“Somos una familia humilde pero tenemos bien limpita nuestra casa. Siempre le pusimos todas las vacunas a nuestros hijos y los cuidamos mucho. Y todavía no sabemos cómo se enfermó. Después de Año Nuevo se empezó a poner amarillo, no quería comer y por eso lo llevamos a la guardia del hospital en Posadas”, relató la mujer para explicar cómo empezó la manifestacion de la enfermedad.

Luego destacó que “en la guardia lo revisaron y nos dijeron que tenía que quedar internado por un cuadro de falla hepática, me explicaron que era el mal funcionamiento de su hígado, por eso tenía toda la piel amarilla. Como una hepatitis. Me llamó la atención porque es un chico sano y nunca antes tuvo alguna urgencia así”.

El 3 de enero el pequeño quedó internado en el Hospital Pediátrico de Posadas donde le realizaron más estudios para determinar el diagnóstico y el 5 de enero fue derivado en una ambulancia de emergencia al Garrahan de Buenos Aires. Hasta se barajó la posibilidad de que pueda necesitar un trasplante de hígado.

“Vine en la ambulancia con él. Estaba realmente mal. Fue muy feo ese momento porque sentí que la vida de mi hijo estaba en riesgo. Acá en el Garrahan me hicieron muchas preguntas sobre Dylan, sobre cómo es nuestra casa y sobre nuestros perritos que se nos murieron el año pasado”, contó Noelia.

La familia explicó que “recién en Buenos Aires y después de muchos estudios y análisis nos dijeron que Dylan estaba con leishmaniasis visceral, que podría ser por el vector que picó a nuestros perros y después le pico a él y que necesitaba seguir internado” para recibir el tratamiento farmacológico.

En este punto la mamá de Dylan contó que tenían dos perros en la casa: “Los cuidamos mucho. Pero en septiembre del año pasado de un día para el otro se nos murieron. Nunca supimos qué les pasó”.

Hoy, a la luz del diagnóstico de leishmaniasis visceral que recibió Dylan, es altamente probable que esos canes hayan muerto como consecuencia de esta enfermedad. Por ese motivo la familia de Dylan pide que “se haga un control urgente de todos los perros que hay en nuestro barrio, que muchos se nota a simple vista que están enfermos, y también que se fumigue”.

Los padres de Dylan también contaron que “desde el Hospital Garrahan se pidió hacer análisis de sangre a nuestros otros dos hijos que quedaron en Misiones”.

La familia ahora se muestra más relajada porque Dylan comenzó a mejorar. “Igual sus defensas están muy bajas. Por eso acá estamos aislados en una habitación. Pero mi hijo es un capo", dijo la madre.

Y agregó: “Nosotros no tenemos obra social, pero estamos agradecidos de la atención que recibimos en Posadas y también acá, nos están tratando muy bien. Yo estoy viviendo con Dylan en el hospital y el papá en una pensión para pasar la noche, pero se nos complica seguir pagando porque ya no tenemos ingresos. Y la comida para nosotros muchas veces no podemos comprar”.

Por eso la mujer dejó sus datos a la espera de personas solidarias que le puedan dar una mano. Su nombre es Noelia Báez. Sus datos (CVU) de Mercado Pago son 0000003100019647381012. Su alias noeliadelroo con Cuit 27362095625.