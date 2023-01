Trascendieron detalles de los preparativos para la gran final de GH

martes 24 de enero de 2023 | 6:00hs.

Maximiliano Giudci -popularmente conocido como Maxi- es el último eliminado de Gran Hermano. El participante cordobés de 36 años abandonó el certamen por decisión del público el domingo por la noche con el 52,02 por ciento de los votos. Y así, la casa más famosa del país continúa perdiendo participantes y quedando más grande para los que siguen en carrera por el premio mayor: una suma superior a los 15 millones de pesos, y una casa.



Con respecto al dinero, en un principio habían anunciado que esa sería la cantidad. Sin embargo, semanas atrás, fue el propio Santiago del Moro quien dio a conocer la noticia de que una empresa sponsor “había puesto a trabajar” el dinero y que recibirían más de lo anticipado. De manera tal que recién se conocerá cuánto dispondrá el participante ganador una vez que se termine la edición. En ese entonces, ya había superado los 2 millones de pesos al monto inicial, es decir que acumulaba los 17 millones de pesos. “Así que es mucha más plata de la que se le prometió”, sostuvo el conductor del programa más visto de la televisión argentina.



Ahora bien, ¿cuándo se sabrá la cantidad exacta de dinero que recibirá quien gane el reality? El día de la final. Y, según pudo saber Teleshow, será el próximo domingo 19 de marzo, día en que Del Moro levantará el sobre y revelará la votación del público -”el supremo”, como dice el conductor-.



En tanto, las autoridades de Telefe analizan la posibilidad de que aquella jornada especial sea transmitida en vivo desde el Teatro Gran Rex, cuyo aforo permite el acceso de 3.262 espectadores ubicados en sus respectivos asientos entre la platea, los laterales y el pullman, divididos en tres plantas. Por estos días, dichas instalaciones están siendo utilizadas por el elenco de la versión teatral de Casados con hijos.



Si bien la fecha de finalización del programa está confirmada, no así el lugar desde donde se transmitirá. En el caso de que el teatro ubicado sobre la calle Corrientes no sea considerado, es probable que se haga desde el mítico estudio de Telefe en Martínez -al norte de la Capital Federal- desde donde Santiago del Moro conduce cada nueva emisión y en donde ya hay una tribuna establecida para el público.



El domingo 19 de marzo, además del conductor y los familiares de los finalistas, se espera que estén presentes los ex participantes de esta edición, así como también los de anteriores.



También estarán presentes los analistas de los debates que conduce Santiago del Moro: Ceferino Reato, Sol Pérez y Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Marisa Brel, Nancy Pazos, Analía Franchín, Costa, China Ansa. Además de Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- y Diego Poggi, conductores de la transmisión por Twitch.



Hasta el momento, quienes siguen en carrera por la final son Julieta Poggio, Romina Uhrig, Daniela Celis, Lucila Villar -más conocida como La Tora-, Camila Lattanzio, Walter Santiago -popularmente conocido como Alfa-, Nacho Castañares, Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Ariel Ansaldo.



En tanto, solo dos de ellos abandonarán la casa más famosa del país el domingo 19 de marzo. Hasta esa fecha, cada semana lo hará cada uno por decisión del público siguiendo la misma metodología: los miércoles es la gala de nominación y el domingo, la de expulsión.