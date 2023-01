Un cerrojo ganador

lunes 23 de enero de 2023 | 6:01hs.

En su vuelta a Misiones, Oberá Tenis Club fue de menos a más ante Atenas. Corrigió errores y jugó un gran último cuarto, que le alcanzó para lograr un buen triunfo por 68-59 ante el Griego, que sigue último en la tabla de posiciones de la fase regular de la Liga Nacional de básquet.



Tras tres juegos fuera de la Tierra Colorada, el Celeste sufrió durante tres cuartos, pero fue implacable en defensa en los últimos diez minutos y Atenas apenas marcó tres puntos. Mitchell, con 25 puntos, fue el goleador del local y del encuentro en Oberá.



OTC apostó por el juego interior, con mucha participación de Mitchell, mientras que Atenas decidió atacar desde el perímetro. En ese contexto, Federico Mariani fue clave para los cordobeses con un par de bombazos.



Para el Celeste, cada ataque tuvo que ser muy trabajado, mientras que el Griego resolvió rápido con tiros lejanos. Con esa dinámica, la visita sacó una pequeña ventaja y se fue arriba por 25-22 al primer descanso.



A pesar de un inicio del segundo cuarto muy errático para ambos, Atenas logró mantener la ventaja en el marcador y sacó la máxima de 7 puntos (31-24)



Pero un gran parcial de 8-3 dejó al Celeste a solamente un doble (34-32). Esa remontada obligó al entrenador Elián Villafañe a pedir minuto. El descanso le vino bien al dueño de casa, que después de las indicaciones de Fabio Demti se puso al frente por uno (35-34).



De todas maneras, el equipo de la Tierra Colorada no aprovechó ese envión y el Griego, a fuerza de una buena actuación de Federico Mariani volvió a tomar la delantera en el marcador, para irse al descanso largo arriba por 45-38.



Si bien tras el regreso del entretiempo OTC ajustó la marca, siempre tuvo que correr de atrás en el marcador. Poco a poco el conjunto local acortó la diferencia y llegó a ponerse a un doble.



Un par de triples de Xavier Carreras pusieron a tiro a OTC, pero Mariani siempre fue la respuesta de Atenas, que con un juego ordenado y una efectividad alta logró mantenerse al frente.



Cuando parecía que el Celeste podía igualar o pasar al frente, su propia ansiedad lo hacía equivocar los caminos en la ofensiva y, por eso, siempre Atenas estuvo en ventaja.



Sobre el final del tercer cuarto, en uno de los momentos más complicados para los cordobeses, Morrison fue a la línea, convirtió sus dos tiros libres y dejó al Griego arriba por un triple (56-53).



Para los últimos 10 minutos no había margen de error para OTC. Los de Fabio Demti tenían una doble misión: forzar errores de Atenas en la ofensiva y mejorar la efectividad en el aro rival.



La idea funcionó a la perfección. El Celeste salió a atacar el aro rival y metió un parcial de 9-0 en los primeros cuatro minutos para pasar al frente 62-56.



Una clara muestra del nerviosismo de Atenas fueron los dos libres errados por Mariani, que había sido de los mejores durante la primera etapa, en un momento decisivo. El base no pudo romper la mala racha de su equipo y OTC aprovechó para aumentar la ventaja.



Durante más de seis minutos, el Celeste no le permitió a Atenas anotar. Cada ofensiva fue un problema para el Griego, que se vio superado por un OTC que jugó de menor a mayor y cerró de gran manera una noche que, por momentos, pareció complicarse.



En el regreso a casa tras tres partidos fuera de la Tierra Colorada, OTC venció a un histórico como Atenas, que atraviesa el momento más delicado de su historia. Los cordobeses marchan últimos y pelean por no descender.



Poco le importó al Celeste, que ganó 68-59 y alcanzó su victoria 15 en 21 partidos. El miércoles, desde las 22, OTC volverá a ser local, cuando se mida en su estadio con La Unión de Formosa.