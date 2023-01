La yerba, todavía sin cosecha por las plagas

sábado 21 de enero de 2023 | 14:30hs.

Productores yerbateros indicaron que actualmente hay muy pocas hojas de yerba mate en condiciones de cosecharse.

En la zona Norte apuntaron al reciente ataque del rulo de la yerba, una plaga que hace que las hojas tiernas de la planta se doblen y no lleguen a desarrollarse. Se recordó que en el último año el impacto del ataque del insecto responsable fue abrumador. Y ocurrió como efecto postergado de la extensa sequía que soporta toda la región productora de la infusión.

Para Ariel Steffen, productor yerbatero y presidente de la cooperativa Siete Estrellas en San Pedro, hoy “la cosecha de yerba está un desastre en nuestro pueblo, porque por el ataque del rulo y el ácaro prácticamente no hay cosecha. Los secaderos están parados porque no hay hoja verde, no hay materia prima debido al ataque de los insectos”.

En tanto, recordó que “las plantas el año pasado se estresaron por la seca y este año hubo heladas en noviembre y después hubo un ataque muy violento de los bichos. Es un ataque histórico, se mueren plantas grandes y están totalmente sin hojas”.

El daño por el rulo es producido por una chicharrita que deposita sus huevos en las hojas tiernas de la planta. También deja un líquido que hace que la hoja se enrolle, para cubrir a las nuevos insectos hasta su madurez.

Steffen consideró que ante tanta escasez de hojas, recién para “marzo o abril van a comenzar a cosechar algunos que por ahí van a tener producción, pero hoy no hay cosecha, los yerbales están destruidos”.

Detalló, por otro lado, que a pesar de que el ataque de las plagas está bajando, ya el daño es muy grande. “Ya casi no hay ataques, pero pasa que destruyeron las plantas, se están muriendo incluso las plantas grandes. Es caótica la situación, por lo menos los pequeños productores que necesitan un acompañamiento porque directamente no tienen recursos, ni para comer”, recordó.

Poco para vender

Por su parte, Nelson Dalcolmo, director representante de la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), coincidió en que hoy es muy bajo el índice de cosecha.

“La zona Norte prácticamente no tiene cosecha por el ataque del rulo, la zona Centro está medio igual y en la zona Sur se movió algo. Y hay perspectivas de arrancar formalmente la cosecha a fin de febrero o marzo directamente”.

De la misma manera, desde la zona Sur también evaluaron que los pedidos de cosecha tardarán en activarse.

El precio oficial (mínimo) fijado por la Secretaría de Agricultura de la Nación es de 70,08 pesos por kilo de hoja verde de yerba mate puesta en secadero y de $266, 304 para el kilo de yerba mate canchada.

Intervención de yerba sin estampilla

El Área de Fiscalización del Inym, con apoyo de Gendarmería Nacional, intervino días atrás una carga de yerba mate elaborada por carecer de estampillas.

Se trató de 550 kilogramos de yerba mate elaborada que eran transportados desde una localidad no especificada de Misiones con destino a Rosario, Santa Fe, y que fueron interceptados, el martes 17 de enero, durante un control sobre la ruta nacional 12, en Santo Tomé, Corrientes.

El procedimiento se enmarcó en el artículo 21 de la Ley 25.564, que determina que la Tasa de Inspección y Fiscalización (estampillado) se aplica a toda la yerba mate elaborada en todas sus modalidades, envasada nacional e importada, compuesta o no, con destino a ser comercializada en el territorio nacional.