Gordofobia infantil: furor por los agresivos comentarios sobre la bebé de Isabel Macedo

viernes 20 de enero de 2023 | 11:15hs.

La actriz Isabel Macedo compartió en Instagram una foto de su hija de 7 meses en traje de baño y recibió decenas de comentarios gordofóbicos sobre el cuerpo de la pequeña. El pediatra Omar Tabacco, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, condenó lo ocurrido y explicó por qué está mal opinar del peso de un bebé.

Este martes, durante las vacaciones que comparte junto a su familia en Punta del Este, Macedo hizo pública en sus redes sociales una secuencia de fotos en la playa de su pareja, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y la menor de la familia, Julia, jugando en la orilla del mar.

Siete meses tiene la hija de Isabel Macedo, SIETE MESES y estos son algunos de los comentarios que la gente deja en las fotos q sube la mamá pic.twitter.com/qymtMf6fmU — mica (@Micaa_Gonzalezz) January 19, 2023

La postal familiar, se llenó de comentarios en las redes sociales, sobre el cuerpo de la pequeña, de apenas 7 meses de edad. En su mayoría, los mensajes hicieron alusión a los "rollitos" de las piernas de Julia, a la que compararon con el muñeco de Michelín, la empresa francesa especializada en la fabricación de neumáticos. En algunos casos, incluso le recomendaron a la actriz que hiciera adelgazar a su hija.

Qué dicen los especialistas

Omar Tabacco, pediatra y expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría dialogó con Página12, y calificó como "intolerable" lo ocurrido, "especialmente porque los chicos en el primer año de vida tienen un ritmo de crecimiento muy particular, entonces hay un grupo de chicos que aún excelentemente alimentados, con lactancia materna, son muy rollizos, muy adiposos, y eso no es obesidad en términos patológicos".

Lo mismo ocurre con algunos bebés muy flaquitos, explicó. "No hay que confundir la malnutrición con ser flaco. Un chico que no está bien nutrido tiene muchos otros rasgos físicos, como no tener un buen desarrollo psicomotriz. En cambio los flacos lo son por cuestiones metabólicas, pero son chicos sanos", detalló.

La respuesta de Isabel Macedo

Tras los comentarios, Macedo publicó una nueva fotografía, esta vez de ella sosteniendo a la niña entre sus brazos, también en la orilla del mar. "Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos", escribió en su cuenta de Instagram.

"Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? fueron algunas de las palabras de la actriz en defensa de su pequeña. También aprovechó para agradecer los "mensajes lindos" que recibió del resto de los usuarios.