Fin al pacto de silencio entre los rugbiers: declaran los dos jóvenes sobreseídos

lunes 16 de enero de 2023 | 9:18hs.

El 2 de enero comenzó en los Tribunales de Dolores el juicio contra los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que tenía 18 años cuando fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, y murió. Las principales revelaciones de la tercera semana de audiencias, tanto sobre lo ocurrido dentro de Le Brique como el ráfico final a la salida del boliche.

Hoy, declara uno de los rugbiers sobreseídos en la causa de Fernándo Báez Sosa

''Vengo a ayudar a la justicia'' afirma Juan Pedro Guarino, uno de los rugbiers que fue detenido y luego sobreseído; arribó este lunes a los tribunales de Dolores pasadas las 8.30 para dar su declaración.

Antes de ingresar, el joven que hoy prestará declaración como testigo, fue abordado por los periodistas que se encontraban en el lugar y, si bien no quiso responder preguntas, aseguró que 'viene a ayudar a la justicia'.

Implicancia de ambos testimonios en la causa

“Tendrán que moverse en un margen muy fino, entre decir la verdad y no perjudicar a sus amigos y no caer en un falso testimonio”, especuló una fuente oficial, en diálogo con Télam, sobre la “delicada” situación que enfrentarán Guarino y Milanesi ante el tribunal.

Quién es el rugbier 11 que declarará hoy

Tomás Collazo es amigo de los ocho rubgiers acusados por el crimen de Fernando Sosa. El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, lo señaló como "el sospechoso número 11", pero nunca fue parte de la causa.

En el momento del crimen, era menor de edad, tenía 17 años, Según las filmaciones incorporadas a la causa, Collazo aparece en varios momentos de la noche en que Fernando fue asesinado, sin embargo nunca se comprobó que haya sido parte de la agresión.

Collazo participaba de salidas nocturas con el grupo de rugbiers, pero no estaba alojado con ellos en la casa que habían alquilado para pasar las vacaciones.

Si bien estuvo en el boliche el 18 de enero de 2020, la noche del asesinato, salió de “Le Brique” minutos más tarde. Collazo se junta luego con sus compañeros, va hacia la casa y se saca una foto con el grupo antes de que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi se fueran a desayunar al local de comidas rápidas.

Hoy declarará como testigo, al igual que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos jóvenes sobreseídos en la causa.

Cuándo y cómo se rompe el pacto de silencio entre los rugbiers

“Esta noche fue rara, no me siento bien. Lo único que necesito es tenerte a vos en la vida, no dejes de hacerme el pibe más feliz del mundo”, escribió Guarino en un mensajes que le envió a su novia mientras comía en el local de comidas rápidas, lo que demuestra que fue el único que manifestó, por lo menos, incomodidad con lo que acababa de ocurrir.

El mensaje ocurrió a las 6.21 de la mañana, quince minutos después de que Ciro Pertossi diera por iniciado el “pacto de silencio” en el grupo de WhatsApp: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”.

Si bien el joven mantuvo el acuerdo de la defensa en bloque de Tomei, diez días después de que la fiscal Verónica Zamboni pidiera la prisión preventiva para los ocho rugbiers imputados y el cese de la detención para Milanesi y Guarino, los “liberados” se presentaron pasadas las dos de la tarde en el despacho de la fiscal. “Quiero declarar pero no me dejan”, habría sido la frase de Guarino en ese momento, que cobra ahora mayor relevancia ante la posibilidad de quebrar por fin el “pacto de silencio” entre los acusados.