Iguazú cerró con un 81% de ocupación la primera quincena

lunes 16 de enero de 2023 | 6:04hs.

La temporada de verano se desarrolla como se esperaba con una buena ocupación hotelera y una buena afluencia de turistas al destino Iguazú, si bien algunos operadores turísticos añoraban una mayor afluencia, la ocupación hotelera se situó durante la primera quincena en el 81 por ciento promedio con un ingreso a Cataratas de más de 70 mil visitantes. Cabe destacar que se registra un buen porcentaje de turistas extranjeros, aunque predomina elturismo nacional.



Según los datos brindados por los operadores turísticos, la preferencia de los visitantes son por los hoteles de 3 y 4 estrellas, aunque las cabañas y alojamientos familiares también estántrabajando, aunque con un porcentaje de ocupación menor.



En lo que respecta a los comerciosrelacionados a los regionales y recuerdos, han manifestado que se registran ventas, aunque esperan que aumenten con el pasar de la temporada.



Al respecto, Leopoldo Lucas, presidente del Iturem, se mostró conforme con la afluencia deturistas y resaltó que se dio de forma progresiva, y aseguró que el turista continúa eligiendo Cataratas.



“Con más de 70.500 visitantes al Parque Nacional Iguazú, lo que reflejó un promedio diario por encima de los 5.000 ingresos, posiciona nuevamente a nuestra hermosa ciudad como una de las más elegidas para disfrutar del verano 2023”, manifestó el funcionario.



“A su vez el hotelería, en base a datos del Ministerio de Turismo de la Provincia, acompañó con una ocupación que se situó por encima del 81% e, inclusive, establecimientos como cabañas y apart superando ese número. Siguiendo con esa línea de cita, se produjeron más de 65.000 arribos con más de 200 mil pernoctaciones; arrojando así un gasto turístico de media en torno a los $8.990”, resaltó.



Por su parte, el Parque Nacional Iguazú continúa promocionando el descuento del 15 por ciento en el valor de los ingresos para aquellos turistas que adquieran su ticket a través del sitio web https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/inicio.



Actualmente están habilitados el circuito inferior en dos etapas, con el balcón del salto Bossetti cerrado, el circuito superior habilitado en su totalidad y el sendero Macuco. El circuito Garganta del Diablo continúa su proceso de reparación y se estima que estaría habilitado en el mes de marzo.



Nueva feria mbya en Cataratas

Desde la administración de Parque Nacional se trabajó en la inclusión de comunidades mbya guaraní en una nueva feria.



La finalidad fue sumar a los artesanos nativos en el proyecto a cargo del departamento de Conservación del Parque Nacional Iguazú.



Y de esta forma pueden ofrecer sus artesanías y mostrar su cultura a todos los turistas. Desde la administración del Parque Nacional trabajaron varios meses con los caciques de 4 comunidades que aún no contaban con espacio dentro del área protegida para la creación de un espacio e inclusión las comunidades al proyecto.



Luego de un arduo trabajo ayer comenzó a funcionar la “Feria Mbya Viejo Hotel” ubicada en el patio del predio justo al lado de uno de los senderos, de esta manera no solamente los artesanos de las comunidades, Yasy Pora, Ita Poty Miri, Tupa Mbaé y Andrés Guacurarí podrán comercializar sus productos sino que se crea un nuevo espacio para el turista dentro del área de conservación. Cabe destacar que la “Feria Yhary” ubicado en la zona deingreso al parque continúa funcionando normalmente con los 20 puestos que ya eran explotados por otras comunidades.



De esta manera, ya son 11 las comunidades que cuentan con espacio para la venta deartesanías creando un nuevo ingreso de dinero para las comunidades.



“Se trata de una prueba piloto, en principio estarían ubicados por tres meses en el lugar”, explicaron.



Después se evaluará si la misma ofrece rédito económico para las comunidades, si esto funciona el objetivo es crear una infraestructura acorde a las necesidades de las comunidades”, señaló Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú.



Por su parte, Miguel Báez, cacique de la comunidad Andrés Guacurarí, de Puerto Libertad, se mostró muy contento por la inclusión de 4 nuevas comunidades a la feria dentro del ParqueNacional Iguazú.



“Quería agradecer por la posibilidad de mostrar quiénes somos y lo que hacemos al mundo porque acá hay personas de todos lados, vamos a trabajar para que esto crezca, que no sean sólo tres meses sino que nos podamos establecer por mucho tiempo acá”, agregó.



La feria funcionará todos los días de 10 de la mañana hasta las 16, y ofrece productos de primera calidad hechos en las diferentes comunidades mbya de la provincia.