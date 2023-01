Alta demanda pese al brote en Florianópolis

domingo 15 de enero de 2023 | 6:04hs.

La alerta por un brote de diarrea en Florianópolis generó gran preocupación entre las familias y grupos que se preparan para viajar hacia esa zona. Se reportaron 1.618 casos de diarrea aguda durante las primeras dos semanas de 2023 esa zona.

Sin embargo, según indicaron desde las Agencias de viaje misioneras, se siguen comprando paquetes, prestando atención a todas las recomendaciones sanitarias necesarias. Beatriz Franco, de la Agencia Batia, indicó a El Territorio que “sabemos lo que pasó y no es la primera vez que pasa, es habitual aunque no de esta forma masiva”.

“No influyó en la baja de viajes, hay gente que compró ayer y hoy pasajes y hotel. Pero sí con el miedo de cuidarse, de no comer en la calle y carritos, y prestando atención a los cuidados”, explicó.

Por su parte, Héctor Toly Dopazo, de la agencia Grow, indicó que pese a estas noticias “la gente sigue yendo”.

No obstante, apuntó a que muchos deciden no comprar paquetes debido a los onerosos impuestos nacionales. “Viajan por su cuenta con los impuestos extorsivos sobre el turismo, la gente compra afuera, lo que nos afecta muchísimo”, determinó.

Cuidados a tener en cuenta

Debido al contexto sanitario, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para prevenir infecciones gastrointestinales en aquellos viajeros que se dirigen hacia las playas de Florianópolis.

Mencionó como fundamental lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular y preparar alimentos, amamantar y/o tocar animales.

Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante de manos a base de alcohol y lavar las manos con agua y jabón tan pronto como estén disponibles. También así, usar agua segura (que esté filtrada, tratada o hervida). Evitar el consumo de agua de la canilla o grifo ya que en algunos lugares puede no ser segura para beber, preparar alimentos y bebidas, hacer hielo, cocinar y cepillarse los dientes. No consumir bebidas con hielo que no se sepa cómo fue elaborado.

Entre otros consejos, indicó el de evitar tomar directamente de las latas o botellas, ya que la superficie de las mismas puede estar contaminada. Deben limpiarse y secarse antes de beber o servir en un vaso.

Además de evitar el consumo de alimentos más allá de la fecha de caducidad, incluso si se observan en buen estado y evitar el consumo de alimentos en mal estado, con olor, color o sabor alterados.

En tanto, se solicitó evitar el consumo de alimentos en puestos de venta callejera; de alimentos crudos o poco cocidos, sobre todo si son de origen animal, especialmente huevos, carnes, pescados y mariscos.

Asimismo, consumir productos lácteos pasteurizados. Guardar adecuadamente los alimentos antes de colocarlos en la heladera y no mezclar alimentos cocidos con crudos.

Al realizar la preparación de vegetales, se debe sanitizar frutas, verduras y hortalizas con una solución de hipoclorito al 2,5% (diluir una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos, lavar después con agua corriente para eliminar los residuos). Lavar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados en la preparación de alimentos. Evitar traer alimentos perecederos del viaje sin adecuada refrigeración.

Por último, se pidió evitar bañarse en aguas de playa señalizadas como inapropiadas y/o contaminadas, ya que los gérmenes que causan enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, auditivas, oculares, entre otras, pueden transmitirse a través del agua recreativa contaminada.

