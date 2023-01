Robaron 80.000 pesos cuando toda una familia dormía en casa

martes 10 de enero de 2023 | 6:03hs.

Delincuentes se llevaron 80.000 pesos en efectivo de una vivienda ubicada en el barrio Kolping de Jardín América. El dinero estaba guardado dentro de una cartera, en el interior de la casa, de donde los desconocidos también sustrajeron un teléfono celular.



Todo esto sucedió en plena madrugada, mientras los ocupantes del inmueble dormían,momento que fue aprovechado por los ladrones para requisar todo el lugar.



De acuerdo a los datos que pudo recolectar este matutino, se sabe que el hecho sucedió entre la noche del último domingo y la madrugada siguiente. En ese momento, en la vivienda, había siete personas.



Una de ellas fue Adelina Ynsaurralde, ama de casa de 53 años, quien al igual que su esposo, dos hijos y tres nietos, dormían al momento del robo.Pero que al percatarse de lo que pasó no tardó en hacer la denuncia.



“Los delincuentes se llevaron 80.000 pesos en efectivo, el celular y cargador de mi hijo e intentaron también llevar una garrafa, aunque la desconectaron y la dejaron en la cocina”, relató la dueña de casa.



La mujer comentó que el dinero que se llevaron estaba guardado en un sector específico de la casa y narró además que se percató del ilícito tras notar que la puerta trasera estaba abierta. Todo esto cerca de las 5.



“Me levanté para ir al baño, miré la hora y me di cuenta de que en la cartera donde tenía la plata no estaba, la puerta de atrás estaba abierta, entonces llamé a mi esposo y a mi hijo”, describió la damnificada.



Además precisó que la noche previa no llavearon la puerta, por lo tanto los malvivientes tuvieron fácil acceso al lugar y ninguna oposición.



Inmediatamente notaron que no sólo faltaba el efectivo, también el hijo de Adelina se dio cuenta que faltaba su celular, el cargador del mismo y plata de su billetera. A su vez, la damnificada acotó que su hijo quería ir temprano por un alquiler y si le convencía el lugar, iba a utilizar parte de la suma para poder ingresar.



“Nosotros no tenemos cámaras de seguridad, hay una cerca de nuestra casa que pertenece a una panadería pero todavía no supimos cuántos eran, tampoco los pudimos localizar y no recuperamos aún lo que nos robaron”, se lamentó la mujer.

En cifras

7 Eran los integrantes de la familia que estaban al momento del robo. Además de Adelina Ynsaurralde, estaba su esposo, dos hijos y tres nietos.